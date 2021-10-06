結束罷工1個多月 美麗華工會再到新北市府抗議

美麗華高爾夫球場工會在8月下旬與資方代表簽署協議書，結束105天罷工後1個多月，工會今再度來到新北市府抗議，認為資方不給會員會務假。新北勞工局表示，已排定實施勞檢，並呼籲美麗華勞資雙方應盡速協商，完成團協簽署。

工會成員今指出，罷工期間資方以不實資料申請的紓困營運補貼高達300多萬；罷工結束後，資方記工會成員曠職、扣薪、扣特休、不給會務假，甚至還違法公告舉辦勞資會議勞方代表選舉。

勞工局表示，體育署核准美麗華資方348萬紓困補助疑義，資方是否以不實資料申請補助或違反相關申請規定，應由體育署查明後依職權辦理。至於資方大量拒絕工會幹部依法申請會務假，已向勞動部提出「不當勞動行為裁決」申請。

勞工局說，勞資雙方於8月23日簽署協議書的情況下讓罷工圓滿落幕，但不到2個月再發生勞資爭議，目前已排定實施勞檢，並呼籲勞資雙方儘速協商、弭平爭議，共創和諧的勞資關係。