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新北加倍券如何用 綠議員、副發言人隔空交鋒
新北副發言人呂家愷昨在臉書指出，新北為振興推出加倍券，卻被議員以「加倍欺騙」抹煞，呼籲議員可以一起推廣，不要抹煞努力。新北市議員張志豪則說，副發言人的相關言論淪於政治口水，才是令人遺憾。
張志豪昨指出，各縣市針對雙十連假，搶攻五倍券商機，新北加倍券必須保留到11月8日才可以使用五倍券兌換。本周五領實體五倍券紙本已有1193萬6961人，如此龐大的振興商機，新北市府卻視而不見。
呂家愷則在臉書表示，新北加倍券以公平原則、點火效應、名符其實為主，因為紙本加倍券第二波10月12日才登記，因此才留到10月15登記。而新北加倍券可以用到明年4月底，可以到寒假擴大消費。新北加倍券也能用在超商。
呂家愷還提到，2020中央補助統籌稅款及補助款，新北市404億元、高雄市451億元，希望議員未來可以即早向中央建言追加新北市預算，如比照高雄市預算就好，絕對是新北市民的福祉。
張志豪今強調，上周在議會已提醒市長，但新北昨在加倍券說明會卻未檢討方案，今天被罵也是剛好，他只是提前反映民意提醒市府迷途知返、知錯能改，何錯之有。
張志豪說，副發言人8月從經發局轉調新聞局，曾任新北市長侯友宜的競選團隊，很明顯是為了自己投入明年的議員選舉做準備，呼籲副發言人不應利用行政資源來提高自己曝光率，若要為民服務請辭去公職，專心投入選舉。
呂家愷今回應，副發言人首要工作是為市政說明、為市政發聲，「我不贊成你的主張，但我誓死捍衛你講話的權利」，希望用這句老話，和所有身處自由民主世界的同行和前輩共勉。
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