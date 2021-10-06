新北15家KTV恢復營業 市府將稽查

新北市今天維持零確診，自昨天宣布開放休閒娛樂場所申請復業後，昨天已通過15家業者，多數業者也於昨晚營業，今天預計全數恢復營業。市長侯友宜表示，今天又有12家業者申請，市府也會到場稽查看業者防疫狀況，程序上會盡速協助業者通過審核，好盡早恢復營業。

侯友宜表示，從廣篩數據跟連續10幾天確診來看，新北疫情穩定，而居家隔離人數增加到155人是因為有境外移入個案在新北隔離。

有關新北359家休閒娛樂場所，市府前天收到中央正式公文後，昨也公告開放業者申請復業，首日18家申請核准15家、3家複查中，今天又有12家申請，已有30家業者申請。

通過審核的15家業者包括錢櫃、凱悅與好樂迪，今天都將恢復營業，侯友宜提醒，有關防疫配套措施都要做到好，按照中央規定如全程戴口罩、人流管控，新北還會加上公安稽查，一定要合格，等防疫、公安通關就會盡速讓業者復業，復業也要把核准公文貼在明顯地方。