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新北15家KTV恢復營業 市府將稽查

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北359家休閒娛樂場所已有30家業者申請，目前通過15家得以復業。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜表示，新北359家休閒娛樂場所已有30家業者申請，目前通過15家得以復業。記者張哲郢／攝影

新北市今天維持零確診，自昨天宣布開放休閒娛樂場所申請復業後，昨天已通過15家業者，多數業者也於昨晚營業，今天預計全數恢復營業。市長侯友宜表示，今天又有12家業者申請，市府也會到場稽查看業者防疫狀況，程序上會盡速協助業者通過審核，好盡早恢復營業。

侯友宜表示，從廣篩數據跟連續10幾天確診來看，新北疫情穩定，而居家隔離人數增加到155人是因為有境外移入個案在新北隔離。

有關新北359家休閒娛樂場所，市府前天收到中央正式公文後，昨也公告開放業者申請復業，首日18家申請核准15家、3家複查中，今天又有12家申請，已有30家業者申請。

通過審核的15家業者包括錢櫃、凱悅與好樂迪，今天都將恢復營業，侯友宜提醒，有關防疫配套措施都要做到好，按照中央規定如全程戴口罩、人流管控，新北還會加上公安稽查，一定要合格，等防疫、公安通關就會盡速讓業者復業，復業也要把核准公文貼在明顯地方。

副市長劉和然今晚預計到KTV現場視察，侯友宜認為，業者防疫做好民眾才能安心消費，這是市府的責任。

新北市預計今晚到板橋星聚點視察業者復業後的防疫與公安準備狀況。記者張哲郢／攝影
新北市預計今晚到板橋星聚點視察業者復業後的防疫與公安準備狀況。記者張哲郢／攝影

侯友宜 公安 新北

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