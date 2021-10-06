防夾傷！北市3000輛公車中門加裝隔板 明年3月改裝完畢

北市公車日前發生乘客將頭手穿越公車中門旁欄杆刷卡或放置物品，導致車門開啟時遭夾傷，為杜絕類似情況，公運處將針對北市約3000輛低地板車型公車進行改善，在中門兩側加裝隔板，預計明年3月底完成。

公運處表示，北市公車停靠站多及頻繁上下客的特性，為防止頻繁開關車門造成乘客受傷，除要求業者在車門上下車處設置禁止站立區及欄杆阻隔乘客進入，去年7月也要求安裝車門防夾裝置及車門未關妥警示設備。

防夾裝置是車門關閉時，碰觸乘客時會自動回彈開啟，可預防車門夾住後拖行乘客，除了237輛中型巴士因已有替代裝備，以及135輛屆齡車輛上無安裝上述2種設備外，其餘3177輛公車已於今年5月全面裝設完畢。

統計北市平均每月乘客遭車門夾住致受傷案件，在安裝前（2019年1月至2020年6月），平均每月有5.16件，安裝後（2020年6月至2021年8月），平均每月為1.33件。

安裝後發生夾傷事件，主要是因車門關閉時碰觸到乘客，雖會自動回彈開門，但車門碰觸乘客身體時，仍有可能輕微擦傷。

根據前後數據顯示，設置防夾裝置確實有防治效果，公運處也會持續要求業者維護設備妥善，並督促公車司機關閉車門時，再三確認車內影像及後視鏡，確定無人在車門周邊在關閉車門。