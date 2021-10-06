聽新聞
test
0:00 / 0:00
防夾傷！北市3000輛公車中門加裝隔板 明年3月改裝完畢
北市公車日前發生乘客將頭手穿越公車中門旁欄杆刷卡或放置物品，導致車門開啟時遭夾傷，為杜絕類似情況，公運處將針對北市約3000輛低地板車型公車進行改善，在中門兩側加裝隔板，預計明年3月底完成。
公運處表示，北市公車停靠站多及頻繁上下客的特性，為防止頻繁開關車門造成乘客受傷，除要求業者在車門上下車處設置禁止站立區及欄杆阻隔乘客進入，去年7月也要求安裝車門防夾裝置及車門未關妥警示設備。
防夾裝置是車門關閉時，碰觸乘客時會自動回彈開啟，可預防車門夾住後拖行乘客，除了237輛中型巴士因已有替代裝備，以及135輛屆齡車輛上無安裝上述2種設備外，其餘3177輛公車已於今年5月全面裝設完畢。
統計北市平均每月乘客遭車門夾住致受傷案件，在安裝前（2019年1月至2020年6月），平均每月有5.16件，安裝後（2020年6月至2021年8月），平均每月為1.33件。
安裝後發生夾傷事件，主要是因車門關閉時碰觸到乘客，雖會自動回彈開門，但車門碰觸乘客身體時，仍有可能輕微擦傷。
根據前後數據顯示，設置防夾裝置確實有防治效果，公運處也會持續要求業者維護設備妥善，並督促公車司機關閉車門時，再三確認車內影像及後視鏡，確定無人在車門周邊在關閉車門。
公運處提醒，乘客上下車過程中，應避免車門夾到隨身物品，如雨傘、背包織帶等，導致防夾設備無法感應，應先收妥物品在上下車；另公車前、中門禁止站立區為車門旋轉半徑，上車刷卡後應向車廂內部移動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言