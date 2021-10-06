鶯歌四藝徑老街段先動工 其餘3條補助未明

新北市鶯歌陶瓷老街周圍路面破損、指標不明，市府推動四藝徑改善，唯一獲得中央補助的「陶」卻因要重鋪瀝青造成老街商家反彈，昨晚工務局舉辦說明會，針對11月要動工的老街A型路段，會維持石磚路面並改善兩側人行道空間，靠鶯歌國小L型路段雖改鋪瀝青，但人行道會與老街一致保有傳統意象。

鶯歌四藝徑分為「陶、藝、山、水」4區塊，總預算約2.95億，其中以位於陶瓷老街的「陶」1.22億最多，串聯鶯歌車站、陶博館以及未來捷運三鶯線、轉運站與美術館的「藝」則是9600萬居次，剩餘「山、水」分別為4500萬、3200萬。

不過內政部營建署至今只同意核定補助「陶」，由於老街周圍石磚路面破損，輪椅族或推娃娃車不方便，騎車也容易打滑摔車，工務局以育英街為界，規畫在靠老街側重慶街、陶瓷街與尖山埔路A型路段以人本為善改良徒步區，育英街往鶯歌國小到尖山埔路L型路段則會人車分流並改鋪瀝青。

當地店家擔心，老街是鶯歌重要特色，如果路面從現有石磚變瀝青，老街特色就會不見，且未來如果動工，店家才剛歷經疫情，不希望又因為工程而打擊生意。

工務局表示，老街對當地有獨特性，會順應民意，雖然靠鶯歌國小路段會改鋪瀝青，但人行道會跟老街人行道顏色、紋理一致，保留在地特色，預計下個月動工，會採分段施工，盼明年6月完工，且會避開假日、年節時段在店門前施工，讓店家可以正常營業。

除「陶」之外，包括「藝、山、水」都還沒獲中央補助，工務局評估，會看今年底內政部前瞻預算是否有結餘，有剩會再爭取，另方面也希望議會能通過市府預算編列，起碼要趕年底動工，才趕得上明年7月美術館完工。

工務局指出，這4條路徑，「陶」因跟老街重疊，重要性不在話下，而「藝」是最複雜，牽扯到火車站、轉運站、捷運站、美術館甚至自來水幹管工程，目前已進入設計階段，會以方便維護為前提去規畫，太特殊的材質反而不方便養護，傾向用不同顏色去區別各藝徑。