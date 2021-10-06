飲料杯喝完就丟不環保 北一女試辦循環杯外送

北市環保局與北一女合作推出「循環杯環保外送服務」，結合美食外送、容器業者等，讓杯子清洗消毒後可在各茶飲店繼續使用，減少用完就丟的一次性容器，落實環保精神。

台北市環保局指出，北一女8名同學因觀察到校內同學常訂飲料，大量一次性容器被丟棄，相當不環保，透過公民參與式預算平台提出「加速減塑－針對外送平台」建議，希望外送也能用環保杯具。

環保局接獲提案後評估可行性，推出「循環杯環保外送服務示範計畫」，結合美食外送平台foodpanda、循環容器供應業者「好盒器」及茶飲業者等，提供綠色外送消費新選擇。

環保局說明，消費者可先於LINE官方帳號搜尋「好盒器」並綁定手機成為會員，以供借還循環杯時使用，並下載foodpanda App，於首頁點選「愛地球外送專區」，專區會有循環杯合作店家，點飲料時勾選「使用循環容器（請於3日內歸還）」選項，並填寫綁定好盒器會員的手機號碼，再點選送出即完成訂單。

環保局指出，消費者喝完飲料，歸還前僅需簡單沖洗循環杯，北一女學生可透過設置於北一女校內及捷運公館站內1號出口處的「循環杯自助歸還站」，掃描循環杯身之QRcode，再把杯子其投入歸還箱即可，或直接交給11家合作店家，由店員協助歸還，目前共計13處歸還點。

環保局表示，循環杯後續將由廠商回收，經洗淨消毒後，再次配送至各茶飲店家循環使用。為確保衛生安全無虞，環保外送服務也與符合衛生規範的餐具清洗場合作，回收之循環杯依照「衛福部餐具清洗良好作業指引」洗滌並有效殺菌，及每月定期送第三方檢驗清洗品質，讓使用者安心使用。