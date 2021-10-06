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新北三峽普賢寺捐5萬條手鍊 助走失者找到回家路

中央社 / 新北6日電

新北三峽普賢寺住持暨懷仁基金會董事長釋宗道法師，今天捐贈5萬條預防走失手鍊、1200台酒精消毒測溫機及100套消防衣褲。市長侯友宜感謝釋宗道心懷弱勢，對公益不遺餘力。

釋宗道今天在捐贈儀式致詞時表示，他一向秉持著「一手來、一手去、做好代誌」的信念，考量消防及醫護人員於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，肩負防疫工作，因此捐贈消防衣褲與酒精消毒測溫機，協助第一線人員防護裝備。

市長侯友宜代表接受三峽普賢寺及懷仁基金會捐贈的愛心物資，包含5萬條預防走失手鍊、酒精消毒測溫機1200台及消防衣褲100套。

侯友宜說，感謝釋宗道多年來秉持奉獻及慈悲為懷的精神守護市民。釋宗道長期熱心公益，也曾捐贈6輛復康巴士、3輛高級救護車及3萬條預防走失手鍊，嘉惠許多民眾。此次捐贈的1200台酒精消毒測溫機，將用於校園守護孩童健康。

市府社會局表示，三峽普賢寺多年來以慈悲為懷的精神，長期關懷身心障礙者，於民國99年成立「中道淨苑」，服務新北市18歲以上智慧障礙者或合併智慧障礙的多重障礙者；這次捐贈5萬條預防走失手鍊，嘉惠新北市民眾，警方也可透過手鍊迅速聯繫失智者家人。

酒精 侯友宜

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