快訊

避免塞爆！第11輪打AZ、BNT 10月11日起採「分流預約」

連續七天本土+0！境外+5含「國籍女機組員」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不再擁擠！捷運文湖線列車內部改裝 5大有感亮點曝光

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
文湖線370型電聯車進行內部改裝，完工後將有5大有感亮點，目前已有1列車改裝完成。圖／北捷提供
文湖線370型電聯車進行內部改裝，完工後將有5大有感亮點，目前已有1列車改裝完成。圖／北捷提供

為紓緩台北捷運文湖線尖峰時段搭乘人潮，並提升民眾乘坐舒適度，北捷維修團隊規畫370型電聯車內部空間改裝工程，改裝後將能呈現5大有感亮點，包含容客數增加20人、舒適度、方便性、功能性增加，以及打造全新地板，目前已一步列車改裝完成，即日起上線營運，預計2023年中旬完面改裝完畢。

北捷表示，在不影響列車原有構造及機件下，進行文湖線370型電聯車內部改裝工程，調整座椅弧度曲線及增加車廂空間，經試辦及調整需求，調查民眾滿意度已達8成。

改裝後的列車將有5大有感亮點，第一，容客數增加20人，每列車增加8個座位，從76個座位增至84個；拆除車門入口處立柱及部分設施，讓車廂更寬敞；站位數增加12人，每列車從原本可容納348人，增至為360人。

第二，舒適度增加，原本370型電聯車原廠設計的座椅曲度，會讓民眾乘坐時易有下滑情況，調整座椅弧度曲線後，大幅改善座椅面包覆性及腿部支撐性，提升民眾乘坐舒適度。

第三，方便性增加，移除部分車廂入口立柱，方便輪椅及幼兒推車進出車廂，旅客動線也能更加順暢；第四，功能性增加，增加橫向多功能扶手，讓民眾安全靠握及置放物品；第五，全面鋪設光亮如新塑料防滑鋪面。

北捷表示，文湖線370型電聯車總計有50輛，後續將搭配施作期程，預計2023年中旬全面完成全車隊改裝作業。

文湖線370型電聯車進行內部改裝，完工後將有5大有感亮點，目前已有1列車改裝完成。圖／北捷提供
文湖線370型電聯車進行內部改裝，完工後將有5大有感亮點，目前已有1列車改裝完成。圖／北捷提供

車廂 北捷

延伸閱讀

文湖線370型電聯車2.0正式上線 五大亮點搶先看

景觀台擴大為日落大道休憩園區 首期工程明年春完工

職安違法！南投鳥嘴潭人工湖工程挨罰27萬4工地停工

「黑狗兄」突破北捷文湖線管制 搭一站後自行下車

相關新聞

不再擁擠！捷運文湖線列車內部改裝 5大有感亮點曝光

為紓緩台北捷運文湖線尖峰時段搭乘人潮，並提升民眾乘坐舒適度，北捷維修團隊規畫370型電聯車內部空間改裝工程，改裝後將能呈...

想隔岸觀賞大稻埕煙火秀？ 新北分流管制措施一次看

2021「大稻埕情人節」煙火秀活動就要到來，新北水利局表示，今年因為疫情關係，將進行三重區忠孝碼頭周邊交通管制、場域人數...

國慶日+五倍券人潮出籠 新北估10大易塞風景區及路段

國慶日連假即將到來，新北交通局預估連假期間天氣穩定且管控標準鬆綁，再加上五倍券將正式上線，因此彙整10大易壅塞風景區、1...

防夾傷！北市3000輛公車中門加裝隔板 明年3月改裝完畢

北市公車日前發生乘客將頭手穿越公車中門旁欄杆刷卡或放置物品，導致車門開啟時遭夾傷，為杜絕類似情況，公運處將針對北市約30...

鶯歌四藝徑老街段先動工 其餘3條補助未明

新北市鶯歌陶瓷老街周圍路面破損、指標不明，市府推動四藝徑改善，唯一獲得中央補助的「陶」卻因要重鋪瀝青造成老街商家反彈，昨...

新北搭五倍券推限量博物館卡 持卡可免費入館

新北市文化局搭配中央發行的五倍券，推出限量絕美「新北博」博物館卡，持振興券購買每張優惠價200元，限量發售500張，首波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。