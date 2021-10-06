不再擁擠！捷運文湖線列車內部改裝 5大有感亮點曝光

為紓緩台北捷運文湖線尖峰時段搭乘人潮，並提升民眾乘坐舒適度，北捷維修團隊規畫370型電聯車內部空間改裝工程，改裝後將能呈現5大有感亮點，包含容客數增加20人、舒適度、方便性、功能性增加，以及打造全新地板，目前已一步列車改裝完成，即日起上線營運，預計2023年中旬完面改裝完畢。

北捷表示，在不影響列車原有構造及機件下，進行文湖線370型電聯車內部改裝工程，調整座椅弧度曲線及增加車廂空間，經試辦及調整需求，調查民眾滿意度已達8成。

改裝後的列車將有5大有感亮點，第一，容客數增加20人，每列車增加8個座位，從76個座位增至84個；拆除車門入口處立柱及部分設施，讓車廂更寬敞；站位數增加12人，每列車從原本可容納348人，增至為360人。

第二，舒適度增加，原本370型電聯車原廠設計的座椅曲度，會讓民眾乘坐時易有下滑情況，調整座椅弧度曲線後，大幅改善座椅面包覆性及腿部支撐性，提升民眾乘坐舒適度。

第三，方便性增加，移除部分車廂入口立柱，方便輪椅及幼兒推車進出車廂，旅客動線也能更加順暢；第四，功能性增加，增加橫向多功能扶手，讓民眾安全靠握及置放物品；第五，全面鋪設光亮如新塑料防滑鋪面。