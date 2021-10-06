新北搭五倍券推限量博物館卡 持卡可免費入館

新北市文化局搭配中央發行的五倍券，推出限量絕美「新北博」博物館卡，持振興券購買每張優惠價200元，限量發售500張，首波將於10月8日起在新北市立黃金博物館正式啟售。持博物館卡可至新北市公立博物館免費參觀，再加倍優待同行者一人免費入館。

文化局說明，「新北博」博物館卡具悠遊卡功能，至2022年12月31日前，憑卡可免費至五館一園，包含十三行博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、國定古蹟林本源園邸等各參觀一次；持卡入館者，可同時再優待同行者一人免費入館。隨卡加倍再送新北特色質感手提袋及專屬氣泡飲等好禮，總價值超過千元。

此外，文化局更結合朱銘美術館、世界宗教博物館、蘆洲李宅、李梅樹紀念館、新平溪礦業博物園區5所新北市私立博物館所，一同響應加碼暢遊新北博，凡購買「新北博」博物館卡，再隨機贈送1張新北私立博物館門票。持卡除了可免費暢遊新北博物館，至博物館賣店及周邊指定商家，只要出示「新北博」博物館卡，即可於活動期間享有更多限定優惠。