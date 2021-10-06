搶五倍券商機 新北推限量博物館卡免費逛5館1園

新北市文化局今天說，搭配中央振興五倍券，推優惠價200元博物館卡500張，憑卡可免費參觀新北市立5館1園各1次，還加碼優待1人免費隨持卡者入館，8日起黃金博物館先開賣。

新北市政府文化局今天透過新聞稿表示，推出限量500張「新北博」博物館卡，只能以振興五倍券購買，每張優惠價新台幣200元，首波8日起在新北市立黃金博物館啟售。

文化局說，「新北博」博物館卡具悠遊卡功能，至民國111年12月31日前，憑卡可免費至新北市立十三行博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、國定古蹟林本源園邸，各參觀1次。

同時加碼優待1人可以免費跟著持卡者入館，隨卡還送新北特色質感手提袋及專屬氣泡飲等好禮，總價值超過千元，另再隨機贈送1張新北市內私立博物館門票。