搶五倍券商機 新北推限量博物館卡免費逛5館1園
新北市文化局今天說，搭配中央振興五倍券，推優惠價200元博物館卡500張，憑卡可免費參觀新北市立5館1園各1次，還加碼優待1人免費隨持卡者入館，8日起黃金博物館先開賣。
新北市政府文化局今天透過新聞稿表示，推出限量500張「新北博」博物館卡，只能以振興五倍券購買，每張優惠價新台幣200元，首波8日起在新北市立黃金博物館啟售。
文化局說，「新北博」博物館卡具悠遊卡功能，至民國111年12月31日前，憑卡可免費至新北市立十三行博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、國定古蹟林本源園邸，各參觀1次。
同時加碼優待1人可以免費跟著持卡者入館，隨卡還送新北特色質感手提袋及專屬氣泡飲等好禮，總價值超過千元，另再隨機贈送1張新北市內私立博物館門票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言