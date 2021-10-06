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科技大廠狂搶人才 北市就博會釋最高薪職缺9萬元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
此次北市就博會中，科技大廠京元電子、欣興電子及景碩科技包辦前3大，工作機會數均達3位數以上。聯合報系資料照
此次北市就博會中，科技大廠京元電子、欣興電子及景碩科技包辦前3大，工作機會數均達3位數以上。聯合報系資料照

台北市勞動局將在10月13日（星期三）舉辦科技就業博覽會，邀集37家廠商、提供1347個工作機會，職缺集中在製造業及出版、影音製作、傳播及資通訊服務業，平均薪資4萬，最高薪資高達9萬元，廠商包含科技大廠京元電子、欣興電子、景碩科技。

勞動局長陳信瑜表示，今年就博會擴大為37家，科技業職缺多以軟硬體工程師為主，工作機會高達9成以上，平均薪資4萬起跳，依學資歷議薪空間大，如韌體研發工程師、演算法工程師、ERP顧問師等，另有周邊專業技能職缺，如社群小編、職安衛工程師、日文業務主管等，均為科技業極少釋出職缺。

此次製造業釋出的816職缺數為最大宗，7成職缺集中在「工程／研發／生技」、「資訊／軟體／系統」、「品管／製造／環衛」等，科技大廠京元電子、欣興電子及景碩科技包辦前3大，工作機會數均達3位數以上。工程師多要求大專以上學歷，學歷越高，普遍薪資也越高，而基層技術員、品檢員則僅需高中職即可。

第2名的「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」，提供407個工作機會，也是北市就服處110年度就業與雇用意向調查應屆畢業生夢想第一名的產業，薪水待遇佳。

其中顛覆傳統音樂大廠的佳格數位科技，提供16個職缺，薪資介於4.5萬至8萬，機器學習主管薪資8萬，與專技服務業的台灣富力思泰科技的開發業務及前端、後端開發工程師並列。

勞動局表示，此次無經驗的職缺近5成，如京元電子各種工程師、富泰空調採購管理師、乒乓話網國外業務助理等，而各項福利上，欣興電子、新武公司提供住宿補助、海內外進修，全科科技則提供績效分紅及入股制度等激勵制度。

北市就服處提醒，此次科技就業博覽會將於10月13日星期三，下午1時至4時舉辦，活動地點在格萊天漾大飯店，「現場不提供紙本履歷，均採線上報名資料進行面試」，民眾可先選擇多家企業職缺報名送出履歷，另外，現場也有提供臨托服務，讓職場父母安心面試。

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