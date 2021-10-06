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新北三重第二行政園區將近2萬坪 明年初動工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
三重第二行政園區面積高達近萬平方公尺，預計明年動工，2026年完工。模擬圖／新北市城鄉局提供
三重第二行政園區面積高達近萬平方公尺，預計明年動工，2026年完工。模擬圖／新北市城鄉局提供

新北市府為提升行政效率，將於三重打造二行政園區，總樓地板面積近2萬坪，屆時衛生局、警察局、環保局、文化局等單位都將進駐，預計會有3000名公務人員在此服務，預計2026年完工。新北市長侯友宜表示，三重第二行政中心將會成為新北在板橋、新莊副都心外的第三個行政軸心，盼藉此平衡溪南、溪北發展。

台北縣時期，地方行政資源多集中在溪南板橋，侯友宜上任後，提出新北三核心概念，希望除了市府所在地板橋、新莊中央合署外，也能在三重興建第二行政園區，平衡溪南、溪北發展。

三重第二行政園區現址是由建商所有，原地目為工業用地，市府與建商合作，透過都市計畫將土地變更成為特專區，建商也以捐建60億元的方式來回饋市府，協助興建第二行政園區以及周邊公園綠地、公共設施。

新北市長侯友宜表示，新北改造行政園區是希望讓市民了解，市府惠同時顧及溪南、溪北地區發展，三重行政園區還會結合醫療、環保，要使這裡成為三軸心中重要的一環，這60億元一定要好好利用，要讓民眾感受到市府的用心。

全案基地面積為5萬6891平方公尺，建商依照工業區變更檢討審議原則申請工業區變更，將回饋市府1萬7533平方公尺公共設施用地，包含公園、道路、廣場等公共設施用地，另捐建一塊土地9668平方公尺特定專用區興建新北第二行政大樓，總樓地板面積將近2萬坪。

新北市城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，未來進駐單位包括衛生局、環保局、警察局、文化局及勞工局，另外還會設置第二備援防災中心，約有3000位員工，此舉可統整各局處服務空間，避免市民洽公奔波勞碌，提高行政效率。建築設計也會以為智慧、綠能及永續的智慧綠建築為方向。

新北市議員李坤城提到，市民目前了解行政機關會進駐，但也好奇是否會有如公托等相關附屬設施，希望市府也能提早向地方民眾說清楚。

城鄉局表示，關於幼兒園部分會納入規畫，不過大樓會有那些附屬設施仍須待審議通過後才能確定。目前全案已進入審議階段，預計年底前完成相關作業，明年初開工，2026年6月完工。

衛生局 侯友宜

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