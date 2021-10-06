美麗華工會再抗爭 新北勞工局：將實施勞檢

美麗華工會罷工事件落幕才1個多月，工會成員今天再到新北市府抗議資方未給工會幹部會務假等，妨礙工會運作；勞工局表示，已排定勞動檢查，籲勞資雙方應盡速協商弭平爭議。

華麗華工會成員多人今天上午到市政府前抗議指出，美麗華資方COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間片面違法實施減班休息、放無薪假，爽領新台幣348萬元紓困卻未發給勞工，違法記勞工曠職、扣薪、扣特休、不給會務假，資方違法舉辦勞資會議勞方代表選舉。

勞工局表示，美麗華資方348萬元紓困補助是由教育部體育署核准，應由體育署查明後依職權辦理；美麗華資方不給工會幹部會務假，由於美麗華工會已向勞動部提出「不當勞動行為裁決」申請，勞工局後續將提供裁決律師費用補助。

勞工局表示，勞資會議勞方代表選舉爭議部分，選舉方式可由公司與工會協商後選擇。勞工局已排定勞動檢查，並呼籲美麗華勞資雙方應盡速協商、弭平爭議，完成團協簽署，共創和諧的勞資關係。