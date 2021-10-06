避免下車刷卡夾到頭 北市低地板公車加裝隔板

今年8月北市有民眾下公車刷卡時，被後門夾傷，台北市公共運輸處今天表示，與公車業者合作，將在3000輛低地板公車後門兩側加裝透明隔板，預計明年3月底改裝完畢。

台北市8月間有婦人搭公車下車刷卡時，因頭、手穿越後門的半身隔板，被門夾傷頭部。國民黨籍北市議員王欣儀當時發書面質詢要求公共運輸處，以不影響駕駛後方視線與保護民眾安全為前提，研擬改善作法。

王欣儀今天在記者會上表示，因低地板公車後門隔板較低，才讓乘客將頭、手穿越隔板刷卡或放置物品，應像捷運加裝防跌落護欄，避免民眾再受傷。

出席記者會的公運處長常華珍回應，與公車業者研商、測試，將針對全市所有聯營低地板公車的後門兩旁加裝透明隔板，共3000輛；至於中型巴士與非低地板公車，因驗票機位置不同無夾人疑慮，目前未考慮加裝。

常華珍說，裝設透明隔板需由人工加裝，每輛公車耗時2至4小時，預計花費約半年，明年3月底低地板公車將全數改裝完成，確保乘客安全。為因應COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病）疫情，低地板公車今年底也將全面加裝感應式酒精噴霧器。

常華珍呼籲，民眾搭公車時不要站立或把物品放置在禁止站立區，以免發生危險。