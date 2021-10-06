愛心沒停過！ 三峽普賢寺再捐防疫物資給新北

三峽普賢寺住持暨懷仁基金會董事長釋宗道法師，今率領團隊捐贈預防走失手鍊5萬條、酒精消毒測溫機1200台及消防衣褲100套，給新北「好日子愛心大平台」。釋宗道法師說，加強第一線防護裝備，盼疫情能早日結束，恢復正常生活。

代表受贈的新北市長侯友宜說，釋宗道法師2010年成立「中道淨苑」，服務新北8歲以上智能障礙者或合併智能障礙的多重障礙者，至2019年也捐給新北6輛復康巴士及3輛高級救護車。

侯友宜說，新北預防走失手鍊也全數皆由釋宗道法師所捐贈，2015年前已捐3萬條，本次又再次捐贈5萬條。過去2年釋宗道法師也捐贈新北萬8000件防護衣、2000份防疫物資包、1200公升酒精。

釋宗道法師說，秉持「一手來一手去做好代誌」的信念，這2年因為新冠肺炎疫情，考量消防及醫護人員的辛苦，因此再捐贈防衣褲與酒精消毒測溫機，減輕第一線防疫人員工作壓力及風險。