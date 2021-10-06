新北建構3行政軸心 都市核心三角翻轉城市

新北市府今天表示，建構板橋、新莊、三重3個行政軸心，成為都市核心三角；未來10年是新北城市大翻轉、台灣崛起的契機，也融入城市美學精神，藉改變風貌的機會提升生活品質。

新北市政府市政會議今天在市府舉行，城鄉發展局長黃國峰在會中專題報告整體開發的軸線、公私協力打造全齡友善環境、環境美學提升城市景觀，希望翻轉與改造新北空間意象。

市長侯友宜表示，新北市除要成為國際亮點外，也要思考「我們可以為這個城市留下什麼？」土地的開發勢在必行，五股垃圾山、塭仔圳等歷史沉痾都要轉變，也要讓偏遠地區變成新景點。

他說，工業區立體化、停車場、辦公廳舍等建設，要兼顧城市美學，讓大家欣賞新北市的蛻變。透過城市的翻轉，達到安居樂業的目標。請教育、醫療、經濟發展、社會、交通局、軌道建設等局處，搭配規劃以改變人口結構與城市風貌。

侯友宜表示，新北市未來10年，隨農業區、工業區的土地開發而翻轉，要建構板橋區新板特區府中雙城、新莊副都心與三重第2行政中心的都市核心三角，成為3個行政軸心。

黃國峰表示，三重第2行政中心提供大漢溪以北地區，整合型公共服務，有3000名以上公務人力進駐，城市發展以大眾運輸導向發展。至於板橋的「舊城翻新」，將等部分機關遷移至三重第2行政中心後，變更都市計畫，釋出公共空間活化當地。

城鄉局表示，捷運「3環6線」正在實現，塭仔圳正在地上物拆遷施工、三重第2行政中心即將動工、新店中央新村北側整體開發已完成。城鄉風貌的改變也兼顧城市美學，建構環保、創新、美化，讓民眾能夠親近的景點；並降低熱島效應、水環境能更好，讓新北市變成現代化、智慧化的大都市。