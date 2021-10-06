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國慶日+五倍券人潮出籠 新北估10大易塞風景區及路段

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國慶日連假即將到來，新北交通局預估連假期間天氣穩定且管控標準鬆綁，再加上五倍券將正式上線，因此彙整出10大易壅塞風景區、10大易壅塞路段。圖／報系資料照片
國慶日連假即將到來，新北交通局預估連假期間天氣穩定且管控標準鬆綁，再加上五倍券將正式上線，因此彙整出10大易壅塞風景區、10大易壅塞路段。圖／報系資料照片

國慶日連假即將到來，新北交通局預估連假期間天氣穩定且管控標準鬆綁，再加上五倍券將正式上線，因此彙整10大易壅塞風景區、10大易壅塞路段，呼籲民眾避開車潮，另也提醒民眾國道5號在連假期間實施高乘載管制。

新北交通局長鍾鳴時表示，今年中秋節為防疫警戒降為二級後的第一個連續假期，新北的北海岸、淡水、三峽、台9線等地都出現出遊車潮；緊接的國慶連假又有五倍券上線，賣場及景區勢必出現大量車潮。

交通局指出，易壅塞風景區包括九份老街、金瓜石、深坑老街、淡水老街、鶯歌老街、三峽老街、八里老街、烏來、金山萬里路段、西行瑞芳路段。其中九份、金瓜石預計上午11點塞到下午6點；鶯歌、三峽老街則預估塞到晚上8點。

交通安全科長林昭賢說，國慶連假交通管制措施將比照中秋連假，公路總局不實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，高公局也將視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制。

國道實施匝道儀控管制，也讓新北易壅塞路段都與國道入口有關，包括台65土城端、台65五股端、台64中和端、台64五股端、中和中正路、泰山新五路、三重重新路、林口文化一路、三峽復興路與隆恩街、石碇文山路。

交通局也提醒，國道全線10月9日至11日的0時到5時暫停收費；國道5號於10月9日及10日的6時至12時南向(南港系統)入口實施高乘載管制、10月9日、10日0時至12時則實施石碇及坪林交流道南向入口匝道封閉，請改駛106乙及台9線。

新北交通局提醒民眾連假期間，國道有相關管制措施。
新北交通局提醒民眾連假期間，國道有相關管制措施。
新北交通局預估10大易壅塞路段。圖／新北交通局提供
新北交通局預估10大易壅塞路段。圖／新北交通局提供
新北交通局預估10大易壅塞風景區、10大易壅塞路段。圖／新北交通局提供
新北交通局預估10大易壅塞風景區、10大易壅塞路段。圖／新北交通局提供
新北交通局預估10大易壅塞風景區。圖／新北交通局提供
新北交通局預估10大易壅塞風景區。圖／新北交通局提供

國道客運 老街 連假

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