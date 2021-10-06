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酒店業者將遊行訴求工作權 北市中山區彈性交管

中央社 / 台北6日電

疫情趨緩，八大行業的KTV等休閒娛樂場所昨天已解封、陸續恢復營業，但酒店和舞廳卻不在列。相關從業人員今天下午將到中山區林森北路一帶遊行捍衛工作權，北市警將彈性交管。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央有條件開放部分休閒娛樂場所，包含電子遊藝場、KTV等，但酒店相關業者停業已近5個月，仍未獲解封，今天將走上街頭捍衛工作權。台北市警察局中山分局發布新聞稿表示，台北市特殊娛樂業從業人員職業工會陳情疫情解封政策，向警方申准於今天下午3時至晚間6時於轄內林森北路等路段舉辦集會遊行活動，預計下午4時開始、5時結束。

集會、遊行路線將自中山區林森北路、民族東路口（車隊集合後出發）沿林森北路北往南→（直行）林森北路、錦州街口（聲援該路口集會）→（直行）林森北路、長春路口（聲援該路口集會）→（直行）至市民大道口解散。

中山分局說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制遊行沿線路段，並視現場交通狀況及人數擴大交管範圍，請駕駛人行經相關路段時配合減速慢行。

此外，中央流行疫情指揮中心4日宣布，5日至18日將維持疫情警戒標準為第2級，集會活動人數上限也維持原有規定的室外集會活動300人，警方將將適時、適度依參與活動人數，協同舉辦團體進行必要的疏導措施，使參與者儘可能維持1公尺以上距離。

疫情 北市 酒店

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