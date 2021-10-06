新北：防疫逐漸鬆綁 仍要隨時繃緊防疫神經

新北市府今天表示，中央防疫逐漸鬆綁，新北仍隨時繃緊神經，推動「時刻戴口罩」。餐廳解禁仍要做好防疫配套，嚴格把關視聽歌唱業、資訊休閒業申請復業，務必守住境內管控。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情會議，說明「全球新型冠狀病毒肺炎Delta變異株疫情概況」表示，全球疫情近期每日確診數有下降趨勢。歐洲、美洲地區每天新增確診數持平，但疫情仍嚴峻。

陳潤秋舉例分析，俄羅斯數百萬名學生重返校園後，9 月中起，疫情再度上升，住院數持續增加，日增死亡數逾850例創新高，當局憂心發生第4波疫情，已加強落實戴口罩等措施；該國全國性公共衛生限制措施，多未到位 。

陳潤秋表示，澳洲新增案例，部分歸因於民眾聚會觀看球賽時，未保持社交距離。新加坡則限縮工作場所、校園、療養院、移工宿舍等社交聚會人數。韓國近日確診數增加，近期主要群聚有校園、日托中心、工作場所、家庭、餐廳等。

市長侯友宜說，中央放寬防疫管制措施，讓民眾回到安全新型態的生活，是勢必要走的路。但依照國外疫情確診現況，大部分都是群聚場所未保持社交距離。境外進入台灣被篩檢確診者人數多，仍要注意。

侯友宜說，他再三聲明，「台灣仍要全力以戰，大家為生命共同體，不得不慎防境外移入。中央隨疫苗接種覆蓋率提升，往解禁寬鬆的方向走，新北仍隨時繃緊防疫神經，呼籲市民戴好口罩。

他表示，中央公布餐廳內用不限制隔板或1.5公尺間距等放寬措施，相關餐飲規定以尊重中央公告為主，但地方仍會訂定一些防疫指引，請民眾務必配合相關配套。

市府說，中央宣布視聽歌唱業、資訊休閒業可申請復業後，截至5日已有3家提出申請，未來將貼示核准公文，讓消費者清楚場所經檢查通過後才准予復業。

侯友宜今天強調，每個場所或活動的申請過程要嚴格把關，新北市務必要守住境內管控。

陳潤秋在會中也報告，World Ageing Festival是亞太地區最具規模的銀髮高峰論壇，本屆共有35個國家、5000名參與者。新北市受新加坡邀請，代表台灣於10月4日舉行線上會議，與日本、中國大陸、印尼、香港、芬蘭等國同台報告，分享「新北醫動養」及新北防疫經驗，如何保護高齡長者的相關措施。

她說，其他國家代表與專家，肯定新北高齡長照政策，讚許防疫策略、執行力與成果，及保護疫情下被孤立、脆弱長者的相關措施。