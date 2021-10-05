錢櫃、好樂迪等不及了 新北通過15家KTV核准復業
新北市今天開放休閒娛樂場所業者申請復業，原先經發局預估還不會有業者通過，考量業者期待復業已久，截至晚間8時前率先通過15家業者復業，全為KTV，其中包含錢櫃與好樂迪。有業者表示，今天預約很踴躍，提醒民眾來唱歌一律全程配戴口罩並全面禁止飲食。
經發局表示，今天共收到18件申請，有16家視聽歌唱業，目前已經核准15家視聽歌唱業復業，其餘3件將於明天補件。
這15家也包括連鎖企業錢櫃與好樂迪，2者就占14家，實際致電業者表示，部分分店已經開始營業，但還有少數還未營業，其中1間位於板橋的業者透露今天預約人數多，也有業者呼籲民眾不要自帶酒入場，場內一律禁止飲食。好樂迪公關則已經下班不願回應，表示請記者去問市長侯友宜。
另1間位於新莊的凱悅KTV預計明天下午5時恢復營業。
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