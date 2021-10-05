結合科學訓練與電競 首座棒球運動科技據點落腳新北

新北市泰山體育園區近日邀請貝思沛拉棒球學校（Basepara）進駐，導入最新科學化棒球訓練設備、VR棒球體感電競，打造新北首座棒球運動科技據點後，在棒球專業訓練以及基層棒球運動推廣都能更上一層樓。

新北市議員彭佳芸、賴秋媚前往貝思沛拉棒球學校參訪，貝思沛拉棒球學校團隊教練陣容堅強，由中華職棒首位百勝投手謝長亨領軍，具有豐富的國家隊及職業棒球隊總教練經驗，也是前新北市成棒隊總教練，更是台灣幼兒棒球聯盟協會理事長，也希望棒球學校未來能開設更多幼兒棒球課程，成為泰山親子運動好所在。

賴秋媚指出，3個月前新五泰國民運動中心終於正名為泰山國民運動中心，這次又有專業運動訓練團隊進駐泰山體育園區，不僅帶動全民運動更能促進泰山運動產業與人口的發展。

彭佳芸表示，新北市布建社區型運動場館不遺餘力，過去就曾設置專項運動如慢跑特別強化的健身中心或運動據點，這次市府能邀請到國內首屈一指的貝思沛拉棒球學校於新北設置旗艦據點十分難得。