「氣候緊急行動日」線上論壇 新北攜手各城「淨零碳」
全球氣候變遷導致極端氣候，新北市副市長謝政達參與全球「氣候緊急行動日」線上會議，與各大城市分享氣候變遷及能源轉型議題治理經驗，同時強調目前「低碳方針」可能不足，將攜手世界各城市朝「淨零碳」邁進。
由地方政府永續發展理事會（ICLEI）與德國波昂市於2021年10月4至8日共同舉辦的「2021 年大膽城市（Daring Cities 2021）—城市領袖因應氣候緊急全球線上論壇」，謝政達代表新北市於「氣候緊急行動日」線上會議會中分享面對氣候變遷及能源轉型議題治理經驗。
謝政達指出，全球氣候變遷下，引發各類極端氣候頻繁出現，包含野 火、熱浪、洪患、乾旱等各種現象，顯現目前「低碳方針」可能仍不足，許多城市開始掀起「淨零碳」風潮。
謝政達強調，新北在「淨零碳」中當然也不缺席，未來期待各城市間共同合作，包含分享零碳及韌性城市經驗、建立夥伴合作關係、打造資訊交流平臺，大家共同攜手轉型為國際淨零碳城市、對抗氣候危機。
謝政達表示，新北在2020年向ICLEI積極爭取擔任「2021-2023年ICLEI東亞區執行委員會之氣候調適和城市韌性領域委員」為台灣唯一代表，並與國際大城市對談汲取零碳永續經驗，滾動調整後導入新北市政策框架。
謝政達還說，新北在2020年11月率先全國各縣市簽署「氣候緊急宣言」、2021年4月宣布「零碳翻轉、新北先行」提出2030打造八里區為淨零碳示範區、三重第二行政中心達成碳中和、以及都市更新或大型開發區於規劃階段納入零碳設計思維等三大零碳藍圖。2021年6月更進一步響應聯合國氣候變遷綱要公約〔UNFCCC〕倡議的「Cities Race To Zero」，要與全球各大城市共同邁向淨零碳目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言