快訊

打囤房！財政部首度針對「囤房大戶」查稅 影響1734人

「氣候緊急行動日」線上論壇 新北攜手各城「淨零碳」

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市2050淨零碳規劃智慧零碳的建築。圖／新北市環保局提供
新北市2050淨零碳規劃智慧零碳的建築。圖／新北市環保局提供

全球氣候變遷導致極端氣候，新北市副市長謝政達參與全球「氣候緊急行動日」線上會議，與各大城市分享氣候變遷及能源轉型議題治理經驗，同時強調目前「低碳方針」可能不足，將攜手世界各城市朝「淨零碳」邁進。

由地方政府永續發展理事會（ICLEI）與德國波昂市於2021年10月4至8日共同舉辦的「2021 年大膽城市（Daring Cities 2021）—城市領袖因應氣候緊急全球線上論壇」，謝政達代表新北市於「氣候緊急行動日」線上會議會中分享面對氣候變遷及能源轉型議題治理經驗。

謝政達指出，全球氣候變遷下，引發各類極端氣候頻繁出現，包含野 火、熱浪、洪患、乾旱等各種現象，顯現目前「低碳方針」可能仍不足，許多城市開始掀起「淨零碳」風潮。

謝政達強調，新北在「淨零碳」中當然也不缺席，未來期待各城市間共同合作，包含分享零碳及韌性城市經驗、建立夥伴合作關係、打造資訊交流平臺，大家共同攜手轉型為國際淨零碳城市、對抗氣候危機。

謝政達表示，新北在2020年向ICLEI積極爭取擔任「2021-2023年ICLEI東亞區執行委員會之氣候調適和城市韌性領域委員」為台灣唯一代表，並與國際大城市對談汲取零碳永續經驗，滾動調整後導入新北市政策框架。

謝政達還說，新北在2020年11月率先全國各縣市簽署「氣候緊急宣言」、2021年4月宣布「零碳翻轉、新北先行」提出2030打造八里區為淨零碳示範區、三重第二行政中心達成碳中和、以及都市更新或大型開發區於規劃階段納入零碳設計思維等三大零碳藍圖。2021年6月更進一步響應聯合國氣候變遷綱要公約〔UNFCCC〕倡議的「Cities Race To Zero」，要與全球各大城市共同邁向淨零碳目標。

新北市為推動淨零碳目標，規劃穩定永續的能源。圖／新北市環保局提供
新北市為推動淨零碳目標，規劃穩定永續的能源。圖／新北市環保局提供
新北副市長表謝政達示，新北市樂於與全世界各地城市分享轉型零碳、韌性城市經驗。圖／新北市環保局提供
新北副市長表謝政達示，新北市樂於與全世界各地城市分享轉型零碳、韌性城市經驗。圖／新北市環保局提供

氣候變遷

延伸閱讀

新北18間業者申請復業 16家是KTV

1280月票搭火車有譜？ 新北已與台鐵洽談

加倍券遭議員網友接力罵太少 新北市府急澄清

新北休閒娛樂場所復業 已有3家業者申請

相關新聞

瑞芳茶壺山登山步道毛孩疑巴拉刈致死案 檢驗報告出爐

新北瑞芳知名茶壺山登山步道支線，上月初有女飼主投訴有狗疑因誤觸已公告禁用具毒性的農藥巴拉刈死亡，希望別再有毛小孩受害。市...

淡水義山疫苗站日打1400人 創新高醫護忙翻

新北市在淡水區中型疫苗接種站義山市民活動中心，今(5)日針對70歲以上長者施打第二劑莫德納，但到了下午湧入了許多的人潮，醫護直言，這是從施打疫苗以來，單日單站最多人的一次，光是名冊當中，就有將近1400多人，要在一天施打完畢。

汐止內溝溪賞鳥亭老舊陰暗 改造視線更明亮

新北市汐止區內溝溪生態不錯，鳥類也不少，只是多年前打造的一座賞鳥亭，年久失修，晚上易有青少年聚集，成治安死角，所以，新北市議員白珮茹協助改善，將原本全封閉式的木牆面，改為半開放式，地坪也重新施作，現在完工了，整個視野打開變明亮，休憩環境更好。

金山慶重陽不辦餐會 改發敬老禮品心意不減

以往重陽佳節前夕，金山區公所都會辦理重陽餐會，席開兩百桌，邀請長輩外出與銀髮好友一起聚餐吃飯，不過今年因應疫情關係停辦餐會，但是公所敬老的心意依舊不減，改由發放重陽禮品、敬老禮券，讓長輩重陽吃長壽麵，還可以自己的禮物按照自己心意挑選購買。

新北18間業者申請復業 16家是KTV

新北市今天開放休息娛樂場所申請復業，申請消息一出在下午3時前僅3間業者申請，截至下午6時已經有18間業者申請，其中以KT...

1280月票搭火車有譜？ 新北已與台鐵洽談

雙北1280定期票可無限次數搭乘雙北捷運、公車，但沒涵蓋台鐵。新北市議員江怡臻、廖先翔今日在議會提到，樹林、鶯歌、汐止居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。