「氣候緊急行動日」線上論壇 新北攜手各城「淨零碳」

全球氣候變遷導致極端氣候，新北市副市長謝政達參與全球「氣候緊急行動日」線上會議，與各大城市分享氣候變遷及能源轉型議題治理經驗，同時強調目前「低碳方針」可能不足，將攜手世界各城市朝「淨零碳」邁進。

由地方政府永續發展理事會（ICLEI）與德國波昂市於2021年10月4至8日共同舉辦的「2021 年大膽城市（Daring Cities 2021）—城市領袖因應氣候緊急全球線上論壇」，謝政達代表新北市於「氣候緊急行動日」線上會議會中分享面對氣候變遷及能源轉型議題治理經驗。

謝政達指出，全球氣候變遷下，引發各類極端氣候頻繁出現，包含野 火、熱浪、洪患、乾旱等各種現象，顯現目前「低碳方針」可能仍不足，許多城市開始掀起「淨零碳」風潮。

謝政達強調，新北在「淨零碳」中當然也不缺席，未來期待各城市間共同合作，包含分享零碳及韌性城市經驗、建立夥伴合作關係、打造資訊交流平臺，大家共同攜手轉型為國際淨零碳城市、對抗氣候危機。

謝政達表示，新北在2020年向ICLEI積極爭取擔任「2021-2023年ICLEI東亞區執行委員會之氣候調適和城市韌性領域委員」為台灣唯一代表，並與國際大城市對談汲取零碳永續經驗，滾動調整後導入新北市政策框架。