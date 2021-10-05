瑞芳茶壺山登山步道毛孩疑巴拉刈致死案 檢驗報告出爐

新北瑞芳知名茶壺山登山步道支線，上月初有女飼主投訴有狗疑因誤觸已公告禁用具毒性的農藥巴拉刈死亡，希望別再有毛小孩受害。市府農業局採樣送驗釐清，瑞芳區公所封閉500公尺步道。市府農業局送驗的報告已經出來，經檢驗2處樣本，皆無檢出除草劑巴拉刈、嘉磷塞、固殺草以及380種多重農藥殘留。區公所今天拆除封閉1個月的步道封鎖線，重新開放通行。

新北市瑞芳市立黃金博物館附近茶壺山是知名登山景點，不管平時或假日都有不少遊客賞景、踏青爬山。但9月初有一名女飼主在臉書投訴，帶寵物狗Maru，在茶壺山步道散步後，因沾染到登山步道旁邊，有人施灑台灣已立法禁止的致命除草劑「巴拉刈」，引發肺炎急速致命3天後就吐血猝死，希望民眾注意及相關單位查明，別再有毛小孩受害。

傳出疑似「巴拉刈」後引發重視及爭議，市府農業局馬上採驗釐清。據指出，送驗結果已經出爐，農業局指出，9月3日會同瑞芳區公所、銅山里里長陳嶽生及陳情人採檢水源旁（里長指認）及水塔旁（民眾指認）等2處。經檢驗結果，此2處皆無檢出除草劑巴拉刈、嘉磷塞、固殺草以及380種多重農藥殘留。農業局已將結果行文瑞芳區公所銅山里辦公處。

依農業管理法第19條，具毒性農藥巴拉刈已於109年2月1日起禁止使用。且未經主管機關同意不得擅自噴灑任何除草劑，違者可處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。