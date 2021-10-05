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北市商圈嘉年華開跑 巨型扭蛋機抽iPhone、Switch

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府舉辦「商圈嘉年華」系列活動，盼能在疫情中幫助各大商圈店家復甦經濟。記者鍾維軒／攝影
台北市政府舉辦「商圈嘉年華」系列活動，盼能在疫情中幫助各大商圈店家復甦經濟。記者鍾維軒／攝影

疫情衝擊各地商圈，為了活絡經濟，台北市政府今天舉辦「商圈嘉年華-台北生活祭」記者會，推出雙十連假「玩轉商圈一起購」活動，首度推出線上購物專區，以及10條精選遊程體驗商圈特色，還有超大型扭蛋機坐鎮，民眾只要到商圈購物或參與活動，集滿5點就可以把包括iPhoneSwitch等萬份好禮扭一下帶回家。

台北商圈嘉年華盛大登場，今年不僅於9月至11月持續舉辦去年廣受好評的「商圈小旅行」活動，透過商圈主題式體驗旅行、遊程導覽及體驗課程等活動帶領民眾深度走訪商圈外，因應後疫情時代新型態購物模式，更與電商平台合作，首度推出「線上商圈嘉年華專區」。

此外，「玩轉商圈一起購」也將於10月9日至11日於台北101水舞廣場舉辦，集結24處商圈產業、60攤特色店家，還有超吸睛5.5公尺的超巨大扭蛋機，民眾消費集5點可扭蛋轉抽大獎，包括價值超過15萬元的現金抵用券、上萬份商圈好禮券、iPhone12及Switch遊戲機等熱門禮。

台北市副市長黃珊珊今天出席記者會致詞時表示，民眾到現場可以使用台北熊好券、振興5倍券或電子支付來搶好康一起購，另今年因應疫情影響，市府特別輔導商圈與Yahoo奇摩超級商城合作，推出線上商圈嘉年華專區，彙集40處商圈、百家特色店家好吃、好玩、好買精選商品，不用出門也能在家搶購。

而商圈小旅行，北市產發局安排了10條遊程，分別為「揪吃」走訪寧夏夜市、士林夜市、晴光商圈，「揪玩」走訪貓空、新北投、天母商圈，「揪買」走訪沅陵街/重南書街、中華影音/北門相機、朝陽/大稻埕、後站/華陰街商圈，藉由商圈代表及文史工作者導讀商圈歷史文化，搭手作體驗課程。

疫情 北市 iPhone Switch

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