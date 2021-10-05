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汐止內溝溪賞鳥亭老舊陰暗 改造視線更明亮

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區內溝溪賞鳥亭老舊，新北市議員白珮茹協助改善，將原本全封閉式的木牆面，改為半開放式，地坪也重新施作。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區內溝溪賞鳥亭老舊，新北市議員白珮茹協助改善，將原本全封閉式的木牆面，改為半開放式，地坪也重新施作。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區內溝溪生態不錯，鳥類也不少，只是多年前打造的一座賞鳥亭，年久失修，晚上易有青少年聚集，成治安死角，所以，新北市議員白珮茹協助改善，將原本全封閉式的木牆面，改為半開放式，地坪也重新施作，現在完工了，整個視野打開變明亮，休憩環境更好。

忠山里長吳國全說，原始設計是觀鳥亭，四周都是封閉的，最主要是讓愛鳥人士在這裡看鳥，但是後來發現五分埤這邊幾乎看不到鳥了，因為，在前方比較轉彎的地方浮游生物比較多，雛鳥都在那裡，所以，有了另一個地方棲息，才適合鳥生存，那邊也已經爭取設為鳥類保護區了，這也是經過議員白珮茹的幫忙，所以，原本的觀鳥亭已經失去賞鳥的功能，大概在七八年前就發現很多青少年都聚集在這邊，把環境破壞的很糟糕，對附近居民來說是治安問題，所以，這次改建將遮蔽改為一半，視野更開闊，另外，老舊地面也更新，完工後發現越來越多居民喜歡到這裡休憩。

新北市議員白珮茹指出，已經快20年的賞鳥亭年久失修，民眾就反應太暗了，所以，就請市府水利局進行改善，可以增加使用率，也讓民眾到這裡休息的時候可以更安全，目前已經將地平做整理，週邊也加了一半比較安全的護欄，改善後環境、視野都更好。

白珮茹表示，前兩年有將週邊的欄杆跟步道都更新，水泥仿木設計，可以節省每一年修修補補的費用，一次的更新也讓整體更美觀，視覺上不論新北市或台北市步道都非常整齊，也非常好走耐用，提供更舒適美觀的休閒賞景空間。

賞鳥

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