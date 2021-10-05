快訊

打囤房！財政部首度針對「囤房大戶」查稅 影響1734人

淡水義山疫苗站日打1400人 創新高醫護忙翻

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區中型疫苗接種站義山市民活動中心，單日單站最多人的一次，光是名冊當中，就有將近1400多人。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區中型疫苗接種站義山市民活動中心，單日單站最多人的一次，光是名冊當中，就有將近1400多人。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市在淡水區中型疫苗接種站義山市民活動中心，今(5)日針對70歲以上長者施打第二劑莫德納，但到了下午湧入了許多的人潮，醫護直言，這是從施打疫苗以來，單日單站最多人的一次，光是名冊當中，就有將近1400多人，要在一天施打完畢。

護理人員身上背著擴音器，在活動中心外跟排隊拿號碼牌的民眾，一個一個來宣導施打疫苗資格及流程注意事項，轉身還得要進到裡頭支援打針作業，相當忙碌。

馬偕醫院健檢中心副主任吳黛華表示，由於下午開放的是非設籍長者施打，因此湧入相當多民眾來施打，加上是原本施打意願就非常高的莫德納，因此光是下午場次就快要1000人。

馬偕醫院健檢中心組長李家宏也不斷的提醒，近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，應於身體狀況較穩定後再安排接種。再完成疫苗接種後，應於接種處至少留下來觀察15分鐘，如果先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應者，建議至少留下來30分鐘，以利即時處置，另外明天6日開始，疫苗施打站，就要從義山市民活動中心，移往淡水國民運動中心，也請民眾要多加注意。

疫苗 淡水

延伸閱讀

【重磅快評】AZ預約讓市民氣兩次 柯文哲被嗆只是剛好

沒預約到第二劑長者別慌 北市7醫院開設「AZ特別門診」

補習班女老師沒打疫苗被停職 班主任「開1條件」竟讓她找嘸疫苗打

許淑華批預約AZ疫苗劑量不夠 北市府：仍有名額

相關新聞

瑞芳茶壺山登山步道毛孩疑巴拉刈致死案 檢驗報告出爐

新北瑞芳知名茶壺山登山步道支線，上月初有女飼主投訴有狗疑因誤觸已公告禁用具毒性的農藥巴拉刈死亡，希望別再有毛小孩受害。市...

淡水義山疫苗站日打1400人 創新高醫護忙翻

新北市在淡水區中型疫苗接種站義山市民活動中心，今(5)日針對70歲以上長者施打第二劑莫德納，但到了下午湧入了許多的人潮，醫護直言，這是從施打疫苗以來，單日單站最多人的一次，光是名冊當中，就有將近1400多人，要在一天施打完畢。

汐止內溝溪賞鳥亭老舊陰暗 改造視線更明亮

新北市汐止區內溝溪生態不錯，鳥類也不少，只是多年前打造的一座賞鳥亭，年久失修，晚上易有青少年聚集，成治安死角，所以，新北市議員白珮茹協助改善，將原本全封閉式的木牆面，改為半開放式，地坪也重新施作，現在完工了，整個視野打開變明亮，休憩環境更好。

金山慶重陽不辦餐會 改發敬老禮品心意不減

以往重陽佳節前夕，金山區公所都會辦理重陽餐會，席開兩百桌，邀請長輩外出與銀髮好友一起聚餐吃飯，不過今年因應疫情關係停辦餐會，但是公所敬老的心意依舊不減，改由發放重陽禮品、敬老禮券，讓長輩重陽吃長壽麵，還可以自己的禮物按照自己心意挑選購買。

新北18間業者申請復業 16家是KTV

新北市今天開放休息娛樂場所申請復業，申請消息一出在下午3時前僅3間業者申請，截至下午6時已經有18間業者申請，其中以KT...

1280月票搭火車有譜？ 新北已與台鐵洽談

雙北1280定期票可無限次數搭乘雙北捷運、公車，但沒涵蓋台鐵。新北市議員江怡臻、廖先翔今日在議會提到，樹林、鶯歌、汐止居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。