淡水義山疫苗站日打1400人 創新高醫護忙翻

新北市在淡水區中型疫苗接種站義山市民活動中心，今(5)日針對70歲以上長者施打第二劑莫德納，但到了下午湧入了許多的人潮，醫護直言，這是從施打疫苗以來，單日單站最多人的一次，光是名冊當中，就有將近1400多人，要在一天施打完畢。

護理人員身上背著擴音器，在活動中心外跟排隊拿號碼牌的民眾，一個一個來宣導施打疫苗資格及流程注意事項，轉身還得要進到裡頭支援打針作業，相當忙碌。

馬偕醫院健檢中心副主任吳黛華表示，由於下午開放的是非設籍長者施打，因此湧入相當多民眾來施打，加上是原本施打意願就非常高的莫德納，因此光是下午場次就快要1000人。

馬偕醫院健檢中心組長李家宏也不斷的提醒，近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，應於身體狀況較穩定後再安排接種。再完成疫苗接種後，應於接種處至少留下來觀察15分鐘，如果先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應者，建議至少留下來30分鐘，以利即時處置，另外明天6日開始，疫苗施打站，就要從義山市民活動中心，移往淡水國民運動中心，也請民眾要多加注意。