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1280月票搭火車有譜？ 新北已與台鐵洽談

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局長鍾鳴時表示，市府已有在與台鐵洽談1280月票加價購相關事宜，期盼能在後年初達成共識，推出搭乘優惠。記者張睿廷／攝影
新北市交通局長鍾鳴時表示，市府已有在與台鐵洽談1280月票加價購相關事宜，期盼能在後年初達成共識，推出搭乘優惠。記者張睿廷／攝影

雙北1280定期票可無限次數搭乘雙北捷運、公車，但沒涵蓋台鐵。新北市議員江怡臻、廖先翔今日在議會提到，樹林、鶯歌、汐止居民都期盼鐵路、國道客運也能納入月票範圍。交通局長鍾鳴時表示，國道客運要納入月票較難，但已積極與台鐵、台北市府溝通，期盼在後年初達成共識，讓民眾能使用1280加價購的月票搭乘台鐵、捷運、公車在雙北通勤。

江怡臻表示，樹林、鶯歌、汐止等地的居民，都仰賴鐵路作為來往雙北的主要公共運輸工具。以樹林站為例，每日平均乘車人次在台鐵車站的前10名，每日平均進出站人次約3萬人，從樹林搭區間車到台北車站，通勤時間只要15至25分，但若自行開車或搭公車，碰上塞車單趟通勤時間要1個小時。

江怡臻表示，1280月票名為雙北公共運輸定期票，但樹林、鶯歌、汐止許多民眾卻礙於交通運輸工具選擇，無法使用，希望市府與中央研議將月票優惠範圍納入台鐵和國道客運。

廖先翔也指出，除了台鐵外，許多住在汐止、金山、萬里等地的民眾都是使用國道客運通勤，也應該納入月票的考量範圍，在財政的部分，可以透過市府的停管基金來支付。

鐘鳴時表示，公路總局應不會同意將國道客運納入月票範圍，這個部分比較難以實行。另外，新北市府已經與台鐵談論相關問題一段時間了，他們希望台鐵能讓市民使用1280月票加價購的方式來搭乘火車，通勤雙北上、下班。

鐘鳴時指出，台鐵現階段正在做全台電子票證系統更新，今年4月決標，預計明年底完成工程，待系統統一後，市府便會開始與台北市府、台鐵討論補貼分配比例等問題，希望能在後年初達成共識。就算沒有納入月票，市府也會提供相關優惠給市民朋友。

台鐵 國道客運

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