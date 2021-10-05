金山慶重陽不辦餐會 改發敬老禮品心意不減

以往重陽佳節前夕，金山區公所都會辦理重陽餐會，席開兩百桌，邀請長輩外出與銀髮好友一起聚餐吃飯，不過今年因應疫情關係停辦餐會，但是公所敬老的心意依舊不減，改由發放重陽禮品、敬老禮券，讓長輩重陽吃長壽麵，還可以自己的禮物按照自己心意挑選購買。

金山區長廖武輝說，重陽餐會是長輩最期待的年度盛事，今年因疫情影響取消辦理，為減少長者無法參加重陽餐會的缺憾，改致贈長者「重陽敬老禮券」及「祝賀麵線」，並於10月5日至10月7日在美田市民活動中心發放。

為了降低感染風險，採分批分流分時段發放，而今年的敬老禮券長輩可以自行去買自己喜歡、想要的禮物，使用上既彈性又方便，更代表著公所滿滿的心意。

今年金山區的重陽禮品將有3729位長輩可以領取，區公所也提醒，若是未能於10月5日至10月7日領取重陽禮品的長輩也別心急，可以在10月12日至10月29日上班時間，攜帶身分證正本及印章至公所1樓社會人文課櫃台領取。而九九重陽也正值豐收感恩的季節，公所要藉此感謝長輩對社會的無私奉獻，也要祝福長輩健康平安、幸福長久。