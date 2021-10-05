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加倍券遭議員網友接力罵太少 新北市府急澄清

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜喊出加倍券，接連遭到議員以及民眾質疑，市府也回應，希望加倍券能發揮點火效應，刺激民眾消費振興經濟。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜喊出加倍券，接連遭到議員以及民眾質疑，市府也回應，希望加倍券能發揮點火效應，刺激民眾消費振興經濟。圖／新北新聞局提供

新北市配合行政院5倍券所推出的新北加倍券，因數量只有31萬份，連新北市民人口1成都不到，即便今天宣布開放可用於四大超商，不少網友仍不買單，紛紛留言攻擊，也有議員轟是「加倍欺騙」。市府下午回應，盼透過加倍券發揮效應，讓民眾配合各促銷活動刺激消費。

在上午市府宣布加倍券擴大使用範圍與加碼20萬筆支付平台10％回饋直播中，不少網友都批評加倍券數量太少，留言「只有31萬還只能3選1參加」、「不是嫌印券浪費錢，又學中央印券，為何不加倍發現金？」、「什麼都慢半拍，人家做才敢做，新北市變次等市民」。

還有網友貼出屏東縣府做法，全國民眾來消費就抽4台百萬休旅車、30部Gogoro與150台iPhone 13，認為限定新北市民真的對振興沒幫助，不如抽房抽車。

就連議員張志豪都稱市府加倍券政策是「加倍欺騙」，還得等到雙十連假後到11月8日才知道自己有沒有中獎，到底誘因在哪邊？

新北市府下午澄清，表示這次結合四大超商，就是方便民眾購買，為因應下個月開始的系列促銷活動，包括萬聖節商圈、新北歡樂耶誕城、新北溫泉季、元旦連假與學生寒假等，市府希望加倍券能發揮「點火效應」，讓消費者可以配合商圈折扣，或長假期旅遊擴大消費。

對於議員質疑，市府回應，中央紙本5倍券首波登記人數破1100萬人，第2波包括郵局在內，須至12日後才可以登記，新北市基於「公平原則」，加倍券網路登記才會提前到15日開放，11月8日公告結果。

不少網友看到新北加倍券相關做法後，都紛紛表態數量不夠或者誘因不足等問題。圖／取自我的新北市臉書
不少網友看到新北加倍券相關做法後，都紛紛表態數量不夠或者誘因不足等問題。圖／取自我的新北市臉書

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