影／熊好券衝宣傳 柯文哲找游淑慧扮詭異娃演「魷魚遊戲」

加碼行政院五倍券，台北市政府推出台北熊好券，不過第一波活動即將在8日上路，卻遭質疑熊好券參與店家目前僅4千多家，為強力宣傳台北熊好券，台北市長柯文哲邀請被認為撞臉韓劇「魷魚遊戲」詭異娃娃的台北市議員游淑慧，一同拍攝宣傳影片。

柯文哲說，他沒有看過魷魚遊戲，只有看過海報，這次邀請游淑慧拍影片，柯甚至還一度懷疑游怎會願意配合？柯說，同仁回他「她(游淑慧)很高興」，柯問「你們(同仁)確定她(游淑慧)很高興？」柯文哲說，他覺得很搞笑，怎麼會找游淑慧拍宣傳影片。

柯文哲今天下午在市府廣場拍攝熊好券宣傳片，影片還仿效魷魚遊戲中「一、二、三木頭人」橋段，過程相當逗趣。

柯文哲表示，現在距離熊好券活動最後兩天，為了促銷熊好券，現在僅綁到60多萬人，目標是110萬，最後兩天要募集廣告。至於店家僅四千多家，最後透過系統應該沒問題。

柯文哲今天下午邀游淑慧拍攝熊好券宣傳影片，柯文哲與學姊黃瀞瑩、熊讚等人則擔任玩家，游淑慧表示，這套衣服是北市府幫她借的，她免費幫市府做行銷，沒有收取任何通告費。

北市府發言人陳智菡表示，台北市為了振興店家，送出百萬張熊好券，直接送coupon給民眾折抵消費，讓台北店家增加買氣與收入，市府希望更多店家加入「熊好店家」的行列，與同仁在構思腳本的時候，就想到最近最夯的魷魚遊戲影集，想說市長來玩一二三木頭人應該很合適、沒難度。

陳智菡說，當想到誰要扮演影集裡最吸睛的木頭娃娃時，當然馬上聯想到議員游淑慧，畢竟網友大推相似度高達90%。陳說，憑良心說，她邀請議員時，還很緊張，怕冒犯，沒想到議員超爽快地答應，真的很感謝議員協助，幫宣傳市政影片大加分。