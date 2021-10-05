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北市斥資1700萬推數位里辦 議員批評：逾半數不參加

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市府於109年10月起動用二備金1700多萬元推動「數位里辦基礎建設」計畫，北市意願戴錫欽指出，全市456個里竟只有215個里參加，241個不參加，不參加率達53%。圖／摘自市議會直播
北市府於109年10月起動用二備金1700多萬元推動「數位里辦基礎建設」計畫，北市意願戴錫欽指出，全市456個里竟只有215個里參加，241個不參加，不參加率達53%。圖／摘自市議會直播

北市府於109年10月起動用二備金1700多萬元推動「數位里辦基礎建設」計畫，北市議員戴錫欽指出，全市456個里竟只有215個里參加，241個不參加，不參加率達53%，讓他質疑，究竟在推「數位」還是在搞「膨風」。北市民政局長藍世聰表示，里長間多數會互相溝通，多數不參加的話，就會互相影響參加意願。

北市數位里辦即為有意願參與的里辦公處，由市府提供iPAD及讀卡設備，當里辦公處舉辨施打流感疫苗活動，或在節日發放物資贈品時，民眾只要將健保卡插入讀卡機或掃瞄身分證條碼後，即可透過「里辦數位便民系統」迅速確認身分。

戴錫欽指出，據資料顯示，全市456個里竟只有215個里參加，241個不參加，不參加率達53%。雖市府聲稱參與者的「使用者滿意度達8成」，但經調查，上路1年多來，成效極差，甚至已參加數位里辦的里辦公處竟將千萬設備「裝而不用」。

戴錫欽表示，市府聲稱215個參加數位里辦的辦公處，一年多來已成功舉辦145場活動，但經調閱清冊發現，其中多數竟為「報名人數為0-10人」的「測試活動」，實際以數位系統舉辦的場次數僅32場，讓他質疑，究竟在推「數位」還是在搞「膨風」。

北市府祕書長陳志銘表示，測試場次不應該列入，召集相關局處開會，也會實際跟里長瞭解。

戴錫欽表示，以今年中秋節為例，參加數位里辦的215個里中，有137個里有舉辦中秋節發放物資贈品活動，只有6個里辦公處以數位系統舉辦，其餘131個里辦公處，仍以傳統人工填寫方式。另外，大同區約8%不參加數位里辦，「北投區」約83%不參加數位里辦，讓他質疑，既然都用同一套設備及系統，為何相差如此大。

藍世聰表示，里長間多數會互相溝通，多數不參加的話，就會互相影響參加意願，目前的政策採鼓勵性質，有的里長尚未實際接觸，所以對系統質疑。戴錫欽建議，數位里辦系統可減少染疫風險，應透過民政體系讓里長更瞭解系統功能性。

北市 戴錫欽

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