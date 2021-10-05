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新北休閒娛樂場所復業 已有3家業者申請

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，目前已有3家休閒娛樂場所申請復業，請有意復業的業者要備妥相關文件，核准後也要配合市府規定才可復業。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜表示，目前已有3家休閒娛樂場所申請復業，請有意復業的業者要備妥相關文件，核准後也要配合市府規定才可復業。記者張哲郢／攝影

依照中央今天鬆綁項目，新北市上午經過討論後也已公告給符合復資格的359家業者，只要業者通過申請就能復業。市長侯友宜表示，業者在申請時要備妥申請書、防疫計畫、現場照片與從業人員疫苗接種清冊跟證明，核准後要把公文貼在現場讓顧客知道。

新北依舊維持零確診，侯友宜指出，大家繼續好好防疫，穩住讓疫情往下，謝謝市民齊心協力低度活動，中央前幾天也針對像視聽歌唱業或資訊休閒業等娛樂場所宣布可申請復業。

據了解，在上午經發局公告開放申請後，目前已有2家MTV與1家KTV業者申請復業，侯友宜提醒，來申請的業者須備妥申請書、防疫計畫、現場照片與從業人員疫苗接種清冊與證明。

侯友宜續指，經審查通過的業者也必須把核准公文貼在營業場所明顯處讓消費者知道，這是通過市府檢查才可復業，並要配合公安消防稽查。

依照經發局頒布規定，如未經核准就復業，可依傳染病防治法第67條第1項第2款規定，處新6萬元以上30萬元以下罰鍰；若違反其他防疫措施則可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

侯友宜

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