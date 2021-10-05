新北再開3家公共托老中心 紓解照護壓力

新北市府今日上午在中和壹山托老中心舉辦中和壹山、連城及樹林金大心3家公共托老中心聯合開幕儀式，也是新北第56、57、58家公共托老中心，市長侯友宜也到場參加，他說，今年4月時已達55家，這個月又新增3家；目前已有58家公共托老中心投入服務長者，還有2家籌備中，期望在今年提早完成60家目標，成就安居樂業、在地老化的理想，也讓新北市成為一座長者幸福城市。

侯友宜指出，台灣人口老化快速，新北市老年人口尤為全台之冠，平均每月增加近3000人。而依據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲。有長達8年處於失能或失智狀態，若家人無法全心照顧的話，不僅影響生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力。

新北市衛生局表示，此次設立的壹山公共托老中心，除提供日間照顧服務外，海馬迴XR失智輔療體驗空間，為長者提供個別化整合影音服務方案，還透過虛擬影像與實際現場結合的先進科技應用，提供失智長者獨立的失智輔療體驗空間，並加上聽覺與嗅覺的結合，達到失智輔療的功能，讓失智長者「黃昏症候群」的症狀得以舒緩，也讓長輩能夠有聽、視、嗅、觸及心理情感等五感之感官刺激。

中和連城公托中心則結合運動訓練及復能課程，連結長輩喜愛的KTV等康樂活動，為照顧者注入滿滿的活力與能量，並鼓舞追求更好的生活品質。金大心日照由年輕藥師領軍，透過敏銳體察與熱情服務，高凝聚力團隊深深影響服務長輩，帶動新事物的體驗學習，每間長照中心都有不同特色。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北希望在2022年達成60家托老中心目標，近期已積極在各區尋覓場地及合作對象，期盼在2026年超高齡社會來臨時前，提早強化建立更完善的社區照顧模式，讓長者能夠在地安老。