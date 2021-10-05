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新北再開3家公共托老中心 紓解照護壓力

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日上午至中和壹山托老中心參加公共托老中心聯合開幕典禮，與長輩互動、聊天。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今日上午至中和壹山托老中心參加公共托老中心聯合開幕典禮，與長輩互動、聊天。圖／新北市新聞局提供

新北市府今日上午在中和壹山托老中心舉辦中和壹山、連城及樹林金大心3家公共托老中心聯合開幕儀式，也是新北第56、57、58家公共托老中心，市長侯友宜也到場參加，他說，今年4月時已達55家，這個月又新增3家；目前已有58家公共托老中心投入服務長者，還有2家籌備中，期望在今年提早完成60家目標，成就安居樂業、在地老化的理想，也讓新北市成為一座長者幸福城市。

侯友宜指出，台灣人口老化快速，新北市老年人口尤為全台之冠，平均每月增加近3000人。而依據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲。有長達8年處於失能或失智狀態，若家人無法全心照顧的話，不僅影響生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力。

新北市衛生局表示，此次設立的壹山公共托老中心，除提供日間照顧服務外，海馬迴XR失智輔療體驗空間，為長者提供個別化整合影音服務方案，還透過虛擬影像與實際現場結合的先進科技應用，提供失智長者獨立的失智輔療體驗空間，並加上聽覺與嗅覺的結合，達到失智輔療的功能，讓失智長者「黃昏症候群」的症狀得以舒緩，也讓長輩能夠有聽、視、嗅、觸及心理情感等五感之感官刺激。

中和連城公托中心則結合運動訓練及復能課程，連結長輩喜愛的KTV等康樂活動，為照顧者注入滿滿的活力與能量，並鼓舞追求更好的生活品質。金大心日照由年輕藥師領軍，透過敏銳體察與熱情服務，高凝聚力團隊深深影響服務長輩，帶動新事物的體驗學習，每間長照中心都有不同特色。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北希望在2022年達成60家托老中心目標，近期已積極在各區尋覓場地及合作對象，期盼在2026年超高齡社會來臨時前，提早強化建立更完善的社區照顧模式，讓長者能夠在地安老。

失智 新北

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