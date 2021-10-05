遶境可開放 北市：中央今指示宮廟可以專案申請核准

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公布新一波鬆綁，今天起，適度調整宗教場所及宗教集會活動防疫管制，開放全程搭乘車輛的進香團及餐會型活動，但繞境、遊行、徒步進香活動等仍不開放。不過北市民政局長藍世聰今天在議會民政部門備詢時表示，今天收到中央的指示，遶境、徒步進香可以由地方政府專案核准。

北市議員王鴻薇今天在民政部門質詢中央相關鬆綁政策，議員質疑，包括空曠地點脫口罩，上山下海可以脫口罩，那河濱公園空曠地區可不可以脫？目前中央的鬆綁政策，讓民眾感到混亂。

針對宗教場所及宗教集會活動的相關防疫管制，王鴻薇也問民政局長藍世聰，台北市有無進一步的指引？藍世聰說，台北市的宗教活動等，都會遵循中央指引，依照中央的指引辦理。

藍世聰說，進香團部分，中央已經宣布開放，北市府也會要求安全距離、全程戴口罩等，至於遶境、遊行等大規模群聚，藍說，則需要台北市專案核准。

議員問繞境、遊行不是仍不開放？藍世聰說，進香團不需要申請，但大型宗教活動，過去是禁止，現在是專案核准，藍世聰表示，北市府今天收到中央流行疫情指揮中心的指示，包括遶境、徒步進香等，會透過專案申請，由地方政府專案核准。

王鴻薇問，若有宗教團體提出申請遶境，北市會不會禁止？藍世聰說，會看團體提出的計畫，如果計畫可以確保人與人之間的距離，防疫措施做得好，北市府會核准。