8個月營收少31億！受疫情衝擊 北捷年底最高恐虧損80億

受到新冠肺炎疫情影響，台北捷運營收遭受重創，根據統計，北捷今年1月至8月已虧損31億元，相較同期虧損金額多了3倍，北捷總經理黃清信預估，今年將虧損50至80億元，所幸疫情有所趨緩、乘客數逐漸回流，將虧損壓在5字頭內。

台北捷運過去每日平均運載量為200萬人次，但受到疫情影響，平日運載量大幅下滑，今年1至8月平均運載量下降至130萬人次，北捷旗下副業也幾乎全面虧損。

經統計，捷運（不含環狀線）今年1至8月虧損金額高達31.9億，貓空纜車虧損8200萬、兒童新樂園4200萬、捷運環狀線3.43億，唯獨台北小巨蛋有盈餘，但營收也僅100多萬元。

北市議員李明賢今在北市議會交通委員會中指出，先前台北市長柯文哲曾說捷運今年將虧損50至80億，目前已虧損31億，看起來市長的估算正確，「但50到80億元之間的差距也大了吧」。

北市議員秦慧珠質疑，北捷本業及附屬設施幾乎全面虧損，如何改善是一大問題；議員張斯綱則說，兒童新樂園已虧損多年，許多遊具擺放多年，「兒童新樂園內都沒歡樂感」，盼更新遊具或有相關規畫。

黃清信說明，今年5月因本土疫情爆發，當時觀察疫情變化來估算，若三級警戒一路維持到年底，北捷整年虧損恐高達80億元，但若與去年差不多，加上現在降到二級警戒，雖有虧損但會盡力控制在50億左右。

黃清信坦言，受到疫情衝擊，今年1至8月捷運全線運量下滑25％、環狀線下滑10％，過去北捷一直是附屬事業挹注本業，未來希望爭取租金減收。

其他附屬設施部分，希望台北小巨蛋盡快恢復獲利、貓纜完成換軌後努力將虧損減半，現階段他們不講空話，貓纜虧損減半是一個務實目標，而兒新部分則透過舉辦競賽，吸引孩童前往遊玩，晚上也會規畫接團客，舉辦露營、BBQ等室內外活動，進而達到損益兩平。

李明賢進一步表示，新北市長侯友宜過去不斷說要收回環狀線營運權，北市與新北簽約3年，今年已經第2年，若營運拉不上就要還給新北，儘管受到疫情影響，但仍希望盡量壓低虧損，否則北市將處於不利狀況。

黃清信回應，新北市一直的態度就是希望收回去，北市則希望繼續營運，目前環狀線還在成長中，北市剛接手一年多，運量還需長期觀察，未來營運部分會配合北市府整體政策。