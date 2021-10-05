疫苗限量議員轟北市魷魚遊戲？陳智菡：根本在誤導民眾

第10輪AZ二劑昨預約，台北市開出7萬多劑名額速額滿，引發抱怨。民進黨前秘書長羅文嘉今天也在臉書嗆柯文哲，「真是夠了！把自己管好又那麼難嗎？」議員許淑華也說，疫苗限量讓台北市民有很大的生存恐懼，台北市長柯文哲根本是在跟市民玩魷魚遊戲。

北市府發言人陳智菡回應，台北市昨先開7萬多名額，預約滿後再加開3萬，現在都還沒額滿，部份人士指控「疫苗限量」、「預約不到」的說法，恐怕已經嚴重誤導民眾。

陳智菡表示，過去台北市新冠疫苗預約量，都是開到滿，但歷次經驗，民眾大約只會預約六到七成，導致某些醫院因為預約數不足，造成醫療量能浪費，醫院頗多怨言。

陳智菡說，台北市昨天先開七萬多名額，預約滿後再加開三萬，現在都還沒額滿。至於本次中央配發12萬劑多AZ疫苗，除提供50至64歲民眾接種第二劑，還有65歲以上長者的配額。

陳說，台北市政府要為65歲以上長者接種，北市府計算大約還是兩萬多人，合計就是12萬多劑，中央給多少、北市就打多少，絕對會盡最大的努力，盡速為市民朋友接種疫苗!

羅文嘉今天在臉書提到，他為預約AZ第二劑，十點不到就在電腦前守候，人太多平台當機，只好先忙別的事，心裡想反正隔天才截止，不一定要跟大家擠。結果十一點多上線成功，結果不敢相信，全台北市的接種醫院診所全部額滿，心裡納悶這在搞什麼？最後只能到新北市找地方完成預約。

羅文嘉嗆柯文哲，他昨天傍晚得知，中央提供的疫苗可打數量是12萬劑，台北市卻只開放7.2萬劑。這是什麼意思？扣住4.8萬劑疫苗不給合格需要的人打？事先不公告，弄的大家一早亂成一團。