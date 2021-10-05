快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫苗限量議員轟北市魷魚遊戲？陳智菡：根本在誤導民眾

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府發言人陳智菡。本報資料照片
北市府發言人陳智菡。本報資料照片

第10輪AZ二劑昨預約，台北市開出7萬多劑名額速額滿，引發抱怨。民進黨前秘書長羅文嘉今天也在臉書嗆柯文哲，「真是夠了！把自己管好又那麼難嗎？」議員許淑華也說，疫苗限量讓台北市民有很大的生存恐懼，台北市長柯文哲根本是在跟市民玩魷魚遊戲。

北市府發言人陳智菡回應，台北市昨先開7萬多名額，預約滿後再加開3萬，現在都還沒額滿，部份人士指控「疫苗限量」、「預約不到」的說法，恐怕已經嚴重誤導民眾。

陳智菡表示，過去台北市新冠疫苗預約量，都是開到滿，但歷次經驗，民眾大約只會預約六到七成，導致某些醫院因為預約數不足，造成醫療量能浪費，醫院頗多怨言。

陳智菡說，台北市昨天先開七萬多名額，預約滿後再加開三萬，現在都還沒額滿。至於本次中央配發12萬劑多AZ疫苗，除提供50至64歲民眾接種第二劑，還有65歲以上長者的配額。

陳說，台北市政府要為65歲以上長者接種，北市府計算大約還是兩萬多人，合計就是12萬多劑，中央給多少、北市就打多少，絕對會盡最大的努力，盡速為市民朋友接種疫苗!

羅文嘉今天在臉書提到，他為預約AZ第二劑，十點不到就在電腦前守候，人太多平台當機，只好先忙別的事，心裡想反正隔天才截止，不一定要跟大家擠。結果十一點多上線成功，結果不敢相信，全台北市的接種醫院診所全部額滿，心裡納悶這在搞什麼？最後只能到新北市找地方完成預約。

羅文嘉嗆柯文哲，他昨天傍晚得知，中央提供的疫苗可打數量是12萬劑，台北市卻只開放7.2萬劑。這是什麼意思？扣住4.8萬劑疫苗不給合格需要的人打？事先不公告，弄的大家一早亂成一團。

AZ疫苗 羅文嘉

延伸閱讀

羅文嘉疫苗預約不到 嗆柯文哲夠了：管好自己難嗎？

疫苗名額要限量？許淑華轟柯文哲：跟市民玩魷魚遊戲？

花350萬元做柯文哲執政特輯 北市急澄清：不是內宣

KTV明開放經濟部未指引 柯文哲酸：我猜三更半夜發

相關新聞

漁人碼頭煙火秀9日登場 連續4周末施放精彩海景煙火

國慶連假即將到來，新北市漁業處將從在10月9日起至31日，連續4個週末六、日，加碼施放8場精彩海景煙火，今年與經發局攜手...

疫苗限量議員轟北市魷魚遊戲？陳智菡：根本在誤導民眾

第10輪AZ二劑昨預約，台北市開出7萬多劑名額速額滿，引發抱怨。民進黨前秘書長羅文嘉今天也在臉書嗆柯文哲，「真是夠了！把...

8個月營收少31億！受疫情衝擊 北捷年底最高恐虧損80億

受到新冠肺炎疫情影響，台北捷運營收遭受重創，根據統計，北捷今年1月至8月已虧損31億元，相較同期虧損金額多了3倍，北捷總...

北市議員爆水利處教育訓練在Ptt徵臨演 水利處：遭冒用

台北市抽水站教育訓練驚爆造假，議員陳怡君今在工務委員會質詢時，指出水利處連續2年都在PTT實業坊Part-time版，發...

新北升級認養動物後續追蹤 民眾須列第2聯絡人確保照顧

新北先前發生虐貓事件，引發外界對認養動物配套的討論，新北動保處宣布，今年在現有基礎上精進認養評估方式，民眾在認養動物前必...

國慶連假漁人碼頭煙火秀登場！新北加強交通疏導

隨著疫情趨緩，新北市景區人潮逐漸回籠，加上國慶連假即將到來，新北市警察局交通大隊將在各大風景區、老街觀光商圈周邊，擴大規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。