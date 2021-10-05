北市議員爆水利處教育訓練在Ptt徵臨演 水利處：遭冒用

台北市抽水站教育訓練驚爆造假，議員陳怡君今在工務委員會質詢時，指出水利處連續2年都在PTT實業坊Part-time版，發文徵工讀生當教育訓練的臨時演員，還強調只需要戴上安全帽、工作背心拍、擺動做拍照，不會真的操作。水利處回應「太扯了」，先否認教育訓練有造假，判斷是遭人冒用，也說每次教育訓練都會有錄影記錄，會進一步調查。

台北市目前計有88座雨水抽水站，其中67座正式抽水站、21座臨時抽水站，總計423台抽水機組，總抽水量，約每秒2,215立方公尺及1,142扇閘閥門等防汛設施，由管理職員及專業技工負責管理維護，包括抽水站例行檢查、人員訓練考核及機組維修保養等，並固定進行教育訓練。

不過陳怡君爆料，有水利處員工於去年5月2日與今年6月2日都發文徵打工，發文帳號為「hikaru092024」林先生，分別在中山抽水站與福林抽水站擔任教育訓練人員，分三梯次共徵20人，除了要與機具拍照，還強調不會真的操作，只要擺動作，並給予30分鐘200元的薪資。

陳怡君表示，台北市每年防汛期前最重要的任務就是抽水站教育訓練，但這項教育訓練卻出現造假，居然一連兩年上PTT找臨時演員充當教育訓練員工，簡直把台北市民生命財產安全當兒戲，抽水站教育訓練對象為抽水站管理科的全體同仁，卻出現「徵才找臨演」的訊息，這也太扯了，要求政風處介入調查。

對此，水利處處長陳郭正也直呼「太扯」，並說現在教育訓練不是只有單次，每個月也會有不同主題，每周分區訓練，由股長親自主持，更說水利處沒有刊登過徵人啟事，可能是遭人冒用。