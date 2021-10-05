新北升級認養動物後續追蹤 民眾須列第2聯絡人確保照顧

新北先前發生虐貓事件，引發外界對認養動物配套的討論，新北動保處宣布，今年在現有基礎上精進認養評估方式，民眾在認養動物前必須提第2聯絡人才能認養，以更加確保動物照顧狀況。

動保處指出，新北市轄內共有8所公立動物之家，每年認養犬貓數達4000餘隻，而為建立認養民眾正確飼養觀念，都會要求民眾在認養前完成生命教育課程，同時動保處也設有後續追蹤關懷制度。

動保處表示，今年再精進認養評估方式，民眾在認養動物前必須提第2聯絡人，以確保動物照顧狀況；板橋動物之家志工隊長楊玉萍表示，民眾若沒有提供第2聯絡人，就無法順利認養。

楊玉萍指出，民眾在認養前還須提供飼養環境照片，尤其認養貓咪，還要額外確認家裡窗戶是否有安全鎖，來做整體評估，志工也會透過動物之家官方LINE或電話追蹤方式了解動物近況，同時幫助新手飼主建立正確飼養觀念。

動保處強調，民眾在認養前將進行一系列生命教育課程，包含動物訓練、飼養及照料方式、動物疾病衛教、動物保護相關法規及飼主責任宣導等，並填寫認養前訪談評估表，經工作人員評估飼養環境及照護觀念皆符合標準、簽訂認養切結書後，才可辦理認養程序。