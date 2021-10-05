新北10/15起登錄抽加倍券 5000換1萬有1萬份

新北市長侯友宜今天宣布「新北加倍券」適用範圍增納4大超商，自15日起登錄抽獎及數位加碼，其中5000元五倍券換1萬元加倍券的機會達1萬份，預估可創造新台幣200億元商機。

新北市政府今天舉辦「新北振興，加倍奉還」記者會，公布加倍券抽獎起跑日期及數位加碼等內容，同時也公布新北加倍券票券樣式及店家識別標示。

侯友宜表示，為方便消費，加倍券印製小面額50元和100元，抽獎份數達31萬份，以及結合四大超商等1萬6000家商家，讓市民能夠加倍得到照顧，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的業者受惠，預估可帶動200億元商機。

市府公布加倍券抽獎辦法共有3個方案，分別是5000元振興五倍券紙本換1萬元新北加倍券共1萬份、1000元五倍券換2000元加倍券共10萬份、500元五倍券換1000元加倍券共20萬份。

每1000元新北加倍券有面額50元10張及100元5張。使用期限：自領取日起至111年4月30日止。

市府表示，市民於10月15日起至10月31日止線上登錄抽獎，11月8日公布得獎名單，11月15日起至11月28日兌領。對象限定110年10月31日前設籍於新北的市民參與，每組身分證字號僅可擇一方案進行抽獎，且僅限中獎1次。得獎者須持身分證件與紙本五倍券至指定15處兌換站換購。

消費適用範圍包括新北市轄內公有市場、4大超商（全家、7-ELEVEN、OK超商、萊爾富）、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業共1萬6000個商家，適用商家將張貼識別貼紙方便辨識。

市府說，自10月15日至12月31日還有「數位加碼」，於新北市指定店家使用「街口支付」消費，可獲得10%回饋金，單筆回饋上限50元，活動期間每人回饋上限10筆，總限量20萬筆用完為止，每個月還可加碼抽萬元街口幣。