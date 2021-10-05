國慶連假漁人碼頭煙火秀登場！新北加強交通疏導

隨著疫情趨緩，新北市景區人潮逐漸回籠，加上國慶連假即將到來，新北市警察局交通大隊將在各大風景區、老街觀光商圈周邊，擴大規畫交通疏導措施，預計動員453名警力加上153人次義交，維護交通順暢。

淡水漁人碼頭10月9日、10日晚間8時都有煙火秀，同時遊樂場、樂團表演、胖卡餐車市集，研判將吸引大量人潮，警方擔心停車空間不足，建議遊客多使用大眾運輸工具。

譬如可搭乘台北捷運到淡水站下車，轉乘公車「R26」路線至漁人碼頭站；或從紅樹林站轉乘輕軌藍海線至終點站，步行約5分鐘即可抵達會場。自行開車前往的民眾，離場時請依照現場人員和標誌引導。

另外「福隆國際沙雕藝術季」及「新北萬里蟹」活動近日也吸引大量遊客，建議沙雕藝術季可搭乘台鐵北迴線至福隆站下車；開車民眾離場時行駛台2線接台62快速道路，或行駛台2丙線於暖暖交流道上台62線快速道路。

萬里蟹活動因龜吼漁港停車場空間有限，請開車民眾持續往螃蟹主題公園行駛，漁澳路上尚有部分路邊停車格。

新北警交通大隊長鄭永裕表示，觀察近期假日「新北市景點人潮儀表板」狀況，發現八里渡船頭、十分瀑布、金山老街、烏來老街、九份老街、新北大都會公園熊猴森樂園等景點均有人潮湧現。