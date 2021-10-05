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漁人碼頭煙火秀9日登場 連續4周末施放精彩海景煙火

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國慶連假即將到來，新北市漁業處將從在10月9日起至31日，連續4個週末六、日，加碼施放8場精彩海景煙火。圖／新北市漁業處提供
國慶連假即將到來，新北市漁業處將從在10月9日起至31日，連續4個週末六、日，加碼施放8場精彩海景煙火。圖／新北市漁業處提供

國慶連假即將到來，新北市漁業處將從在10月9日起至31日，連續4個週末六、日，加碼施放8場精彩海景煙火，今年與經發局攜手台灣啤酒、南山人壽、和光工業及康舒科技等單位贊助下，結合淡水商圈在地文化特色攤位舉辦啤酒市集，期望民眾在觀光遊憩的同時，帶動淡水在地商家以及碼頭港灣商店經濟。

漁業處說明，漁人碼頭施放煙火已成為淡水商圈及民眾引頸期盼的年度盛會，除10月9日的開幕及31日的謝幕場各有5分20秒外，其餘6個場次施放時間均為3分鐘。

本年度的煙火展演與澎湖花火節採用同等高規格的雙浮台高空煙火秀，每場次都會有不同煙火造型主題。開幕場煙火時間將施放達1400發，最大達6寸煙火，並有各式造型圖案主題，預計以不同顏色的牡丹煙火搭配3D夢幻變色牡丹象徵四季春夏秋冬，煙火的尾聲以金黃色瀑布錦冠煙火連續升空綻放為淡水漁人碼頭系列活動揭開序幕。

推薦最佳觀賞點計有福容大飯店、漁人碼頭木棧道全區及觀海廣場、魚藏餐廳、環港步道及海巡隊旁漁船加冰碼頭等。今年度整體活動除精彩煙火秀外，也將結合爵士、搖滾樂團等豐富多彩表演節目，並有幾米溜溜帽地景遊樂場進駐啟用，希望能在疫情稍稍舒緩，秋高氣爽的夜晚，能帶給市民朋友們不同的心情轉換，緩解疫情造成的身心壓力。

漁業處指出，雖然疫情趨緩，仍針對舞台區域設有重點管制區，請民眾務必全程配戴口罩，且禁止邊走邊吃，將加強巡查及廣播。

漁人碼頭 淡水 疫情

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