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四大超商加入新北加倍券 市府再加碼!增數位回饋

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，希望加倍券能讓因疫情受到衝擊的新北市民與店家，在振興經濟上能有些起色。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜表示，希望加倍券能讓因疫情受到衝擊的新北市民與店家，在振興經濟上能有些起色。記者張哲郢／攝影

新北市為振興地方經濟推出31萬份新北加倍券，15日開放登錄，市長侯友宜今天宣布，擴大到轄內四大超商皆可使用；另外也增加街口支付振興回饋，在10月15日到12月31日期間加碼限量20萬筆消費可獲得10％回饋。

侯友宜表示，在15日到12月31日期間，不限新北市民，只要在新北指定店家消費並使用街口支付，不用抽籤即可獲得每筆消費10％回饋金，限量20萬筆，單筆最高回饋50元。

經發局補充，除數位回饋外，每月也有抽萬元街口幣活動，適用店家可在業者App內查詢。

同時，侯友宜也宣布，四大超商納入紙本新北加倍券使用範圍，亦可可使用於69處市場、夜市合計超過8000攤、20處觀光工廠、20處商圈以及208家旅宿業者。市府表示，若有在新北有固定營業場所的業者，辦有商業、公司、稅籍登記其中1項，都可向經發局申請加入。

侯友宜在記者會上也揭露地方加倍券設計樣式，在面額以及右下角都有防偽設計，面額以促進庶民經濟的小額50、100元。他表示，市府至少為加倍券花上3億，希望能幫到因疫情受衝擊的在地市民與店家，預估帶來200億經濟效益。

凡是設籍新北市且申請行政院紙本5倍券的民眾，在15日到31日只要在新北振興官網登錄，都符合抽加倍券資格，分別有1萬份5000換1萬、10萬份1000換2000、20萬份500換1000，中獎者將於11月8日公布，同月15日到28日可到新北15處指定地點領取，使用期限至明年4月30日。

領取地點如下：板橋深福市民活動中心、新莊新泰市民活動中心、三重光興市民活動中心閱覽室、蘆洲溪墘湧蓮市民活動中心、永和永安市民活動中心、中和山北市民活動中心、新店中央市民活動中心、土城區公所1樓、淡水市民聯合服務中心1樓·汐止城中建成市民活動中心·金山美田市民活動中心、瑞芳東和市民活動中心、林口仁愛市民活動中心、樹林保安市民活動中心與三峽介壽中正安溪礁溪市民活動中心。

新北加倍券以促進庶民經濟，將會以小面額50、100元為主，加倍券也會有防偽設計。記者張哲郢／攝影
新北加倍券以促進庶民經濟，將會以小面額50、100元為主，加倍券也會有防偽設計。記者張哲郢／攝影
除新北市轄內市場、夜市、觀光工廠、旅宿與商圈外，新北加倍券亦可使用於轄內四大超商。記者張哲郢／攝影
除新北市轄內市場、夜市、觀光工廠、旅宿與商圈外，新北加倍券亦可使用於轄內四大超商。記者張哲郢／攝影
新北市今天進一步說明振興方案，包括紙本加倍券消費範圍擴大，同時與支付平台合作，推出限量20萬筆消費可獲得10％回饋。記者張哲郢／攝影
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侯友宜

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