金山重陽敬老不辦餐會改發禮券 生活扶助金今匯入帳戶

重陽節將至，以往金山區公所循例皆會舉辦重陽敬老餐會與長輩歡度佳節，今年受疫情影響，暫停辦理重陽敬老餐會，改發放「重陽敬老禮券」和「祝賀麵線」。另外，區公所今天也將居民生活扶助金匯入每位符合資格的在地居民存摺。

金山區長廖武輝表示，重陽餐會是長輩最期待的年度盛事，今年因疫情影響取消辦理，為減少長者無法參加重陽餐會的缺憾，改致贈長者「重陽敬老禮券」及「祝賀麵線」，今天起到7日在美田市民活動中心發放。

為降低感染風險，採分批分流分時段發放，今天不少長輩一早就前往美田市民活動中心領取禮品，有別於以往餐會，可以拿敬老禮券去買自己喜歡、想要的禮物，使用上既彈性又方便。

金山區公所表示，重陽禮品領取通知單3729份已於9月29日寄出，請長者按通知單上的時間領取，若未能如期領取，也可以在10月12日至10月29日上班時間攜帶身分證正本及印章至公所1樓社會人文課櫃台領取。

另外，金山區公所往年都在中秋節前發放居民生活扶助金，但發放居民生活扶助金前需至新北市議會報告，原預計在5月市議會召開審查會議，但因今年受疫情影響導致市議會延期開會，直至8月恢復開會後，請公所到議會報告。

這段時間金山居民很關心公所什麼時候會撥款，而公所為讓在地居民可以盡快拿到居民生活扶助金2800元，也不斷的加速作業，以最快的速度辦理相關程序，今天將居民生活扶助金匯入每位符合資格的在地居民存摺。