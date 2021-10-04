新北萬金石馬拉松11月開跑 國際大型賽事受矚目

新北市萬金石馬拉松預定11月21日開跑。體育處說，不僅獎金不縮水，也將邀請外籍好手參賽，這是今年全台首場大型馬拉松賽事，也可能是國際少數可不戴口罩開跑的路跑盛事。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，萬金石馬拉松從去年3月延到今年3月，後來又續延到11月舉辦，為有效落實防疫，今年在工作人員及參賽者資格上，要求具有賽前1劑疫苗接種滿14天證明、賽前3日內合格醫療院所快篩陰性證明或PCR核酸檢測陰性證明等3擇1證明。

體育處表示，公告自10月1日至7日開放申請退費及參賽者上傳接種疫苗證明，已報名參加者若因故無法參賽，大會受理全額退費，將不提供任何物資；確定參賽且選擇郵寄報到者，請登入系統上傳疫苗接種證明。

若指定期間內未上傳則視為現場報到者，11月18日至20日至新莊體育館報到時，提供11月6日（含）前疫苗接種或11月18日（含）後合格醫療院所快篩陰性或PCR核酸檢測陰性等3擇1證明。

體育處表示，萬金石馬拉松為國內獲世界田徑總會「銀標籤認證」的最高等級賽事，受到疫情影響，田總雖未限定一定要舉辦賽事，但這次萬金石馬拉松不僅獎金依舊照發，還會邀國際好手來台比賽，最高總名次獎金可達4萬美元，還設有國人專屬的最高新台幣15萬元的總名次特別獎項。

體育處表示，由於疫情穩定，賽事相關防疫計畫經衛生局審議訂定，目前送體育署備查，國際好手入境仍需接受隔離檢疫14天及篩檢等防疫措施，目前規劃跑者在起點和終點要戴口罩，起跑後可不戴口罩。

其他防疫措施包括活動期間將全面清消、進行出入口管制、增設洗手檯及消毒設施、戴口罩起跑，補給採單包裝、依號碼布末碼分區補給、完賽禮由跑者自取。

體育處強調，若錯過11月的萬金石馬拉松，民眾還可參加原訂明年3月開跑的萬金石馬拉松，至於明年賽事是否能脫口罩，將因應當時疫情狀況進行滾動式檢討修正。