餐廳內用免隔板梅花座？北市5日開會討論

中央流行疫情指揮中心今天宣布，餐飲內用明天起可不用隔板、梅花座或桌子間相隔1.5公尺。台北市副市長黃珊珊表示，明天開會討論並評估疫情狀況後，決定執行方式與時間。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今天宣布鬆綁餐飲內用防疫限制，包含內用不設隔板、梅花座或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式等。

黃珊珊晚間接受媒體電話訪問時表示，今天與觀看指揮中心記者會直播的民眾同時得知這項消息，將在明天先進行討論，並評估台北市的疫情狀況，再決定執行方式。

黃珊珊說，目前疫情的確趨緩，不過因為最後一例不明感染源的本土案例發生在9月27日，觀察期應到10月10日，所以要再討論一下，不能大意。

她說，明天會先請衛生局提出開放的指引與細節，接著就會盡快發公告給業者依循辦理，可能會需要一到兩天的時間。

台北市長柯文哲9月27日宣布，已經16天沒有不明感染源的本土案例，因此開放親朋好友同桌內用可不用隔板或梅花座；不過當天即有一名中正區50多歲男性（案16315）PCR篩檢陽性確診，感染源不明。