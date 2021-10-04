新北餐館防疫補助僅有五成申請 議員批流程比中央麻煩

新北安心餐館防疫補貼計畫在9月底截止收件，新北市議員戴瑋姍批評，她收到店家陳情申請流程繁瑣還被刁難，如今也只有8600多家申請，僅佔名額五成；新北經發局長何怡明回應，五成送件率跟其它類補助比其實已經很高，且市府也都有主動整裡好申請套件送給店家，方便民眾申請，接下來也會協助商圈辦活動，要幫店家回到正軌。

戴瑋姍指出，本土疫情爆發，全台餐飲業績平均衰退四成，其中新北店家業績下滑更達六成，每月總損失額高達46億元，市府雖然推出補貼計畫，但僅有區區3000元，且很多業者向她陳情，公文流程繁瑣，還被刁難無法申請。

戴瑋姍表示，新北很多店家因為資本額小、規模小，不需申請商業登記和公司登記，但卻因此遭市府排除申請資格；反觀中央只要有稅籍就能請領補助，較能幫助到有實際需求的店家。

戴瑋姍認為，該補助政策變相只補助到大型餐館、資本額大的店家，非常不合理；事實上，市長侯友宜在七月開記者會時還霸氣表示將提供17000名額，結果現在卻只有8600名業者來申請，僅有五成，實際通過者可能更少。

何怡明回應，目前安心餐館防疫補貼計畫已經截止收件，一共收到8600多個商家申請，比例高達五成，相較其他補助比起來，送件率已經算是很高了。

何怡明強調，計畫開跑初期就有一波主動申請，後續局內也整理好13000多份資料套件，主動送給店家供申請，店家僅需填寫簡單資料就可送件，在推廣上已經相當盡力。她還說，新北的申請要求其實北中央還寬鬆，民眾即便沒有商業登記，也能即刻申請，並進一步申請補貼。