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解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

上線5年僅7萬次下載 Hello Taipei APP將整合至台北通

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市議員許家蓓指出，Hello Taipei APP花費141萬建置，每年編列17萬維護費，但上線5年卻僅有7萬多次下載。圖／摘自市議會直播
北市議員許家蓓指出，Hello Taipei APP花費141萬建置，每年編列17萬維護費，但上線5年卻僅有7萬多次下載。圖／摘自市議會直播

北市府於2016年11月1日推動「Hello Taipei APP」單一陳情系統。北市議員許家蓓指出，Hello Taipei APP花費141萬建置，每年編列17萬維護費，但上線5年卻僅有7萬多次下載。北市府祕書長陳志銘表示，Hello taipei APP為賴將會整合到台北通APP。

許家蓓指出，以Hello Taipei的APP為例，花費141萬建置，每年編列17萬維護費，但上線5年卻僅有7萬多次下載，明顯民眾不願意買單。市府應討論Hello Taipei與台北通整合的可能性。

另外，許家蓓表示，今年北市府受理24萬多件陳情案件，有47%是透過1999、35%是透過Hello Taipei網站，使用台北通管道的案件數只有1.2萬多件，僅占4.9%敬陪末座。

許家蓓建議，由於台北通APP陳情會強制留下真名、連絡資訊等，可能導致民眾面對較敏感的陳情案件不想用台北通，否則即便整合也無法顯著提升網路報案比例，更無法減輕1999話務負擔。

許家蓓批評，柯文哲不斷強調要做數位轉型、推廣一卡一通一付，但目前台北通多是被民眾用來掃實聯制跟抽獎，疫情結束後民眾是否繼續使用，根本不得而知。她建議，若北市要整合Hello taipei與台北通務必趁現在，否則台北通光是維護費一年就要花費120萬，等於是空有百萬會員，卻無法真正讓台北通發揮更大效用。

研考會主委黃銘材表示，台北通為主要推廣APP，為提升民眾使用量，會整合方向研擬。至於民眾陳情要留真實姓名才處理，會再跟資訊局討論。北市府祕書長陳志銘表示，台北通共有135萬名會員，Hello taipei APP將會整合到台北通APP。

北市 疫情 實聯制 柯文哲

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