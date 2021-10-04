新北萬金石馬拉松11月21日開跑 起跑後可不戴口罩

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，新北市萬金石馬拉松從今年3月延期至11月21日開跑，目前規劃跑者在起點和終點要戴口罩，起跑後可不戴口罩。

新北市政府今天下午召開疫情線上說明會，媒體詢及12月間舉辦的台北馬拉松，跑者可以不用戴口罩，新北市11月舉辦的萬金石馬拉松，跑者是不是也可以不用戴口罩。

教育局副局長劉明超表示，萬金石馬拉松因應疫情要求工作人員與參賽者提供3擇1證明，分別為賽前疫苗接種滿14天證明、賽前3日內合格醫療院所快篩陰性證明或PCR核酸檢測陰性證明。

他表示，活動期間將全面清消、進行出入口管制、增設洗手檯及消毒設施、補給採單包裝、依號碼布末碼分區補給、完賽禮由跑者自取。

他表示，萬金石賽事沿途設置口罩置放點，跑者於起點和終點需配戴口罩，大會將在終點前提供口罩讓參賽者抵達終點後戴上，落實防疫確保人員平安健康。

體育處表示，萬金石馬拉松原訂3月開跑，但因疫情延後到11月舉辦，初步規劃參賽者起跑後可不戴口罩，賽事相關防疫計畫經衛生局審議訂定，目前送體育署備查；明年3月的萬金石馬拉松仍按計畫進行規劃，賽事相關防疫計畫會因應疫情狀況進行滾動式檢討修正。