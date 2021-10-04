口罩放寬政策模糊 民代籲新北市府訂出明確指引

中央流行疫情指揮中心今宣布防疫新規定，包括餐飲場所用餐不限制使用隔板或維持1.5公尺間距、開放離桌敬酒與恢復繞境等宗教活動。新北市議員江怡臻今在議會質詢時提到，中央雖放寬部分規定，但相關細節仍有模糊空間，希望地方能補起漏洞，提供明確指引。新北市衛生局長陳潤秋回應，防疫規定若沒什麼問題就會放寬，至於口罩部分會再與專家討論再宣布。

江怡臻說，新北市疫苗第二劑覆蓋率僅一成多，認為中央在疫苗分配上速度過慢。另外，新北在放寬戶外特定活動戴口罩規定後，其他如騎腳踏車、跑步、打網球等活動，會不會是下一步鬆綁的對象？

陳潤秋表示，疫苗的施打速度要看中央疫苗配發的狀況，如果中央發下來就會盡快去打，新北都是依照中央所分配的劑量來施打，有些縣市較高是因為部分疫苗專案施打上的差別，大致上新北與其他縣市的疫苗涵蓋率都是差不多的。

陳潤秋表示，餐廳隔板、用餐間距以及進香團等防疫措施的調整，會等到中央相關公文書出來之後，新北的防疫指引細項才會出來，原則上中央的指引沒什麼問題就會放寬。

不過陳潤秋也提到，吃飯時容易出現飛沫，所以民眾坐得遠一點，還是會比較安全。另外詳細的口罩政策，還是會先等中央公文下來後，與中央討論後，再進一步宣布。