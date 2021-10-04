淡水民權一街涵洞淹水有解 公所增容水量排洪

新北市淡水竹圍地區民權一街的住戶，每天進出都一定得開車或騎車經過捷運底下的涵洞，只要是強降雨遇上潮汐滿潮，涵洞就會淹水，因此區公所加高了1.2公尺的圍牆，增加200頓的容水量來排洪，也完成了改善工程，解決淹水的問題。

淡水區長巫宗仁表示，這次來視察完工後的狀況，公所進行了三大改善項目，包括將樹梅坑溪水位升高時，會由一旁的破口流到民權一街導致淹水，而這次也進行了圍牆整補加高，增加容水量，另外還有加設逆止閥。

區長巫宗仁指出，過去涵洞b2橋的位置都是低於樹梅坑溪，過去也加設抽水機，而這次加高了1.2公尺的圍牆，將可增加200頓的容水量來排洪，希望可以解決民權一街淹水情形，改善民眾通行安全。